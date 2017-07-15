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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 15 июля 2017
Ахмат (мол)
15.07.2017, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
18'
И. Умаев
90+1'
А. Бацуев (П)
87'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гусейнов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Бацуев
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Аушев
90'
Желтая карточка
Г. Бурков
Замена
М. Мацуев
️️️️
А. Кадыров
90'
Замена
Р. Исаев
️️️️
И. Умаев
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Шиндер
82'
Замена
Г. Бурков
️️️️
А. Мосунов
Желтая карточка
И. Альсултанов
81'
66'
Замена
М. Седов
️️️️
В. Уренский
Замена
Б. Адамов
️️️️
А. Ахильгов
52'
46'
Замена
Д. Федорочев
️️️️
Т. Фаррахов
46'
Замена
А. Филиппов
️️️️
В. Разделкин
Желтая карточка
А. Абдурахманов
44'
33'
Желтая карточка
В. Разделкин
ГОЛ! 1:0!
И. Умаев
Пас отдал
А. Ахильгов
18'
Желтая карточка
А. Кадыров
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
97
Хамзат Насуров
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Робертас Пошкус
Ахмат (мол)
97
Расул Умаев
ВР
6
Адам Осмаев
ЛЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
88
Ислам Эдиев
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
64
Раджаб Исаев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
10
Денис Федорочев
АП
3-3-2-2
97
Насуров
15
Мальсагов
92
Магамаев
38
Альсултанов
12
Ахильгов
95
Бацуев
95
Адамов
98
Абдурахманов
49
Исмаилов
95
Кадыров
10
Умаев
4-4-1-1
71
Красильников
24
Мосунов
29
Гусейнов
97
Аушев
53
Жуковский
44
Уренский
27
Фаррахов
40
Разделкин
80
Трунин
7
Вазитдинов
7
Шиндер
95
Кадыров
13
Мацуев
13
Мацуев
95
Кадыров
10
Умаев
64
Исаев
64
Исаев
10
Умаев
12
Ахильгов
66
Адамов
66
Адамов
12
Ахильгов
24
Мосунов
59
Бурков
59
Бурков
24
Мосунов
44
Уренский
8
Седов
8
Седов
44
Уренский
27
Фаррахов
10
Федорочев
10
Федорочев
27
Фаррахов
40
Разделкин
91
Филиппов
91
Филиппов
40
Разделкин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
6
Адам Осмаев
ЛЗ
88
Ислам Эдиев
ЦП
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
97
Расул Умаев
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Робертас Пошкус
Остались в запасе
6
Адам Осмаев
ЛЗ
88
Ислам Эдиев
ЦП
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
97
Расул Умаев
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Робертас Пошкус
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
им. С.Билимханова
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