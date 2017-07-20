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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Амкар (мол)
Анжи (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 июля 2017
Анжи (мол)
20.07.2017, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
61'
К. Закиров
66'
Г. Агаларов
54'
М. Жуковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Амкар (мол)
90'
Красная карточка
Р. Гусейнов
90'
Желтая карточка
А. Линк
Красная карточка
М. Ягьяев
90'
Желтая карточка
Ш. Муртузалиев
90'
Замена
А. Муртазалиев
️️️️
И. Иванченко
84'
Желтая карточка
И. Иванченко
81'
77'
Замена
А. Трунин
️️️️
Т. Краев
Замена
М. Ягьяев
️️️️
Р. Керимов
75'
73'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Е. Парамонов
Замена
Д. Глебов
️️️️
К. Закиров
72'
Замена
Ш. Муртузалиев
️️️️
З. Юсупов
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
66'
Замена
З. Магомедов
️️️️
А. Темуков
65'
Желтая карточка
А. Темуков
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Закиров
61'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Д. Донцов
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Жуковский
Замена
Я. Махмудов
️️️️
А. Саидов
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
65
Рустам Исаев
ПЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
30
Рамазан Керимов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
49
Александр Линк
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Робертас Пошкус
Анжи (мол)
1
Дмитрий Герасимов
ВР
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
23
Шамиль Муртузалиев
ЦП
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
4-5-1
34
Репин
55
Саидов
44
Рикматуллаев
74
Донцов
65
Исаев
30
Керимов
86
Джабраилов
8
Закиров
17
Иванченко
22
Юсупов
9
Темуков
3-2-4-1
71
Красильников
97
Аушев
24
Мосунов
49
Линк
29
Гусейнов
53
Жуковский
44
Уренский
11
Парамонов
27
Фаррахов
68
Краев
7
Шиндер
17
Иванченко
52
Муртазалиев
52
Муртазалиев
17
Иванченко
9
Темуков
88
Магомедов
88
Магомедов
9
Темуков
22
Юсупов
23
Муртузалиев
23
Муртузалиев
22
Юсупов
55
Саидов
20
Махмудов
20
Махмудов
55
Саидов
30
Керимов
57
Ягьяев
57
Ягьяев
30
Керимов
8
Закиров
15
Глебов
15
Глебов
8
Закиров
74
Донцов
25
Агаларов
25
Агаларов
74
Донцов
68
Краев
80
Трунин
80
Трунин
68
Краев
11
Парамонов
91
Филиппов
91
Филиппов
11
Парамонов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Амкар (мол)
1
Дмитрий Герасимов
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Робертас Пошкус
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Робертас Пошкус
Статистика матча Анжи (мол) - Амкар (мол)
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артур Степанян
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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