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    Молодежное первенство. «Амкар» разгромил «Тосно», команды забили за первый тайм шесть голов

    В матче 13-го тура молодежного первенства чемпионата России «Амкар» крупно обыграл «Тосно» – 5:2. Хет-трик сделал Драго Милович.

    Данная победа позволила пермскому клубу подняться на 13-е место в турнирной таблице. «Тосно» остался на 11-й позиции.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 13-й тур

    Амкар (мол.) – Тосно (мол.) – 5:2 (5:1)

    Голы: 1:0 – Милович, 2; 2:0 – Милович, 17; 3:0 – Милович, 18; 3:1 – Калошин, 22; 4:1 – Гооге, 39; 5:1 – Филиппов, 45+2; 5:2 – Красильников, 90.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 13:53
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