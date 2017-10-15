Молодежное первенство. «Амкар» разгромил «Тосно», команды забили за первый тайм шесть голов

В матче 13-го тура молодежного первенства чемпионата России «Амкар» крупно обыграл «Тосно» – 5:2. Хет-трик сделал Драго Милович.

Данная победа позволила пермскому клубу подняться на 13-е место в турнирной таблице. «Тосно» остался на 11-й позиции.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 13-й тур

Амкар (мол.) – Тосно (мол.) – 5:2 (5:1)

Голы: 1:0 – Милович, 2; 2:0 – Милович, 17; 3:0 – Милович, 18; 3:1 – Калошин, 22; 4:1 – Гооге, 39; 5:1 – Филиппов, 45+2; 5:2 – Красильников, 90.

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Турнирная таблица молодежного первенства