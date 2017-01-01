Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал (мол) - турнирная таблица

Екатеринбург
Россия. МФЛ
Стадион:
Бажовия
Сайт:
http://www.fc-ural.ru/
Тренер:
Михаил Галимов
Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
ЦСКА (мол)
2
Зенит (мол)
3
Краснодар (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Родина (мол)
6
Акрон - Академия им. Коноплева
7
Алмаз-Антей
8
Спартак М (мол)
9
Ростов (мол)
10
Динамо (мол)
11
Урал (мол)
12
Динамо Мх (мол)
13
Чертаново (мол)
14
Нижний Новгород (мол)
15
Рубин (мол)
16
Факел (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
17
2
4
71
32
39
53
23
15
3
5
65
30
35
48
22
15
2
5
65
34
31
47
23
14
5
4
59
34
25
47
23
14
3
6
60
30
30
45
23
12
5
6
49
37
12
41
23
10
5
8
44
50
-6
35
23
7
10
6
36
38
-2
31
23
9
4
10
35
40
-5
31
23
9
2
12
36
42
-6
29
23
6
4
13
29
50
-21
22
23
6
3
14
31
55
-24
21
23
5
5
13
29
53
-24
20
23
5
4
14
28
62
-34
19
22
4
3
15
24
53
-29
15
23
3
4
16
24
45
-21
13
Команда
1
Краснодар (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Зенит (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Родина (мол)
6
Алмаз-Антей
7
Ростов (мол)
8
Спартак М (мол)
9
Акрон - Академия им. Коноплева
10
Динамо Мх (мол)
11
Динамо (мол)
12
Урал (мол)
13
Чертаново (мол)
14
Нижний Новгород (мол)
15
Рубин (мол)
16
Факел (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
0
2
37
11
26
27
11
9
0
2
32
12
20
27
11
8
2
1
37
12
25
26
11
7
4
0
33
13
20
25
11
8
1
2
41
14
27
25
13
7
2
4
31
26
5
23
12
6
4
2
20
14
6
22
12
6
3
3
25
22
3
21
11
6
3
2
23
14
9
21
12
5
1
6
18
19
-1
16
9
4
2
3
17
12
5
14
11
4
2
5
16
24
-8
14
11
4
2
5
15
21
-6
14
12
3
2
7
15
33
-18
11
12
2
1
9
14
27
-13
7
13
1
3
9
13
24
-11
6
Команда
1
ЦСКА (мол)
2
Зенит (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Краснодар (мол)
5
Акрон - Академия им. Коноплева
6
Родина (мол)
7
Динамо (мол)
8
Алмаз-Антей
9
Спартак М (мол)
10
Ростов (мол)
11
Нижний Новгород (мол)
12
Рубин (мол)
13
Урал (мол)
14
Факел (мол)
15
Чертаново (мол)
16
Динамо Мх (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
39
20
19
26
12
7
1
4
28
18
10
22
12
7
1
4
26
21
5
22
11
6
2
3
28
23
5
20
12
6
2
4
26
23
3
20
12
6
2
4
19
16
3
20
14
5
0
9
19
30
-11
15
10
3
3
4
13
24
-11
12
11
1
7
3
11
16
-5
10
11
3
0
8
15
26
-11
9
11
2
2
7
13
29
-16
8
10
2
2
6
10
26
-16
8
12
2
2
8
13
26
-13
8
10
2
1
7
11
21
-10
7
12
1
3
8
14
32
-18
6
11
1
2
8
13
36
-23
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
5
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
1
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
7
ФотоЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
11
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+