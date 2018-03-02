Молодежное первенство. ЦСКА дома победил «Урал»

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 21 тура молодежного первенства России – 2:1.

Московский клуб набрал 46 очков и сравнялся по очкам с лидером чемпионата «Краснодаром». Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей армейцы остались на втором месте.

«Урал» по-прежнему занимает последнюю строчку.

Встреча взрослых команд состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (2:0)

Календарь молодежного первенства РФПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ