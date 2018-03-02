Молодежное первенство. ЦСКА дома победил «Урал»

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 21 тура молодежного первенства России – 2:1.
Московский клуб набрал 46 очков и сравнялся по очкам с лидером чемпионата «Краснодаром». Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей армейцы остались на втором месте.
«Урал» по-прежнему занимает последнюю строчку.
Встреча взрослых команд состоится завтра в 14:00 по московскому времени.
Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (2:0)
Календарь молодежного первенства РФПЛ
Источник: Бомбардир.ру