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    Молодежное первенство. ЦСКА дома победил «Урал»

    ЦСКА обыграл «Урал» в матче 21 тура молодежного первенства России – 2:1.

    Московский клуб набрал 46 очков и сравнялся по очкам с лидером чемпионата «Краснодаром». Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей армейцы остались на втором месте.

    «Урал» по-прежнему занимает последнюю строчку.

    Встреча взрослых команд состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

    Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (2:0)

    Календарь молодежного первенства РФПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 16:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 18:18

      Молодцы,но неубедительно как-то

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 2 марта 2018, 17:01

      Завтра так же держать ребята!!!

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