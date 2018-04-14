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    Молодежное первенство. «Спартак» забил шесть мячей «Уралу»

    «Спартак» одержал победу с разгромным счетом над «Уралом» в матче 26 тура молодежного первенства. Первый тайм завершился вничью 1:1, а во втором красно-белые отправили в сетку ворот екатеринбуржцев пять безответных голов.

    Хет-три на свой счет в составе москвичей записал Илья Мазуров. Еще по мячу забили Данила Прошляков, Даниил Лопатин и Артем Воропаев.

    Россия. Молодежное первенство. 26 тур

    Урал (мол.) – Спартак (мол) – 1:6 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хозин, 6; 1:1 – Прошляков, 9; 1:2 – Лопатин, 57 (с пенальти); 1:3 – Мазуров, 58; 1:4 – Мазуров, 72; 1:5 – Воропаев, 78; 1:6 – Мазуров, 80.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 12:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:15

      Продолжать в том же духе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 18:18

      молодцы молодежь, основа пусть завтра хотя бы половину из этих мячей забьет и то хорошо будет!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 14 апреля 2018, 16:14

      Основа учись!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 апреля 2018, 13:40

      выпустить всю банду против тосны - разорвут пионеры летчиков сбитых

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 14 апреля 2018, 13:14

      Ждем повтора от основы

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