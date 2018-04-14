Молодежное первенство. «Спартак» забил шесть мячей «Уралу»

«Спартак» одержал победу с разгромным счетом над «Уралом» в матче 26 тура молодежного первенства. Первый тайм завершился вничью 1:1, а во втором красно-белые отправили в сетку ворот екатеринбуржцев пять безответных голов.

Хет-три на свой счет в составе москвичей записал Илья Мазуров. Еще по мячу забили Данила Прошляков, Даниил Лопатин и Артем Воропаев.

Россия. Молодежное первенство. 26 тур

Урал (мол.) – Спартак (мол) – 1:6 (1:1)

Голы: 1:0 – Хозин, 6; 1:1 – Прошляков, 9; 1:2 – Лопатин, 57 (с пенальти); 1:3 – Мазуров, 58; 1:4 – Мазуров, 72; 1:5 – Воропаев, 78; 1:6 – Мазуров, 80.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства