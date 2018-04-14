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  • Молодежное первенство. «Спартак» забил шесть мячей «Уралу»

Молодежное первенство. «Спартак» забил шесть мячей «Уралу»

14 апреля 2018, 12:55
5

«Спартак» одержал победу с разгромным счетом над «Уралом» в матче 26 тура молодежного первенства. Первый тайм завершился вничью 1:1, а во втором красно-белые отправили в сетку ворот екатеринбуржцев пять безответных голов.

Хет-три на свой счет в составе москвичей записал Илья Мазуров. Еще по мячу забили Данила Прошляков, Даниил Лопатин и Артем Воропаев.

Россия. Молодежное первенство. 26 тур

Урал (мол.) – Спартак (мол) – 1:6 (1:1)

Голы: 1:0 – Хозин, 6; 1:1 – Прошляков, 9; 1:2 – Лопатин, 57 (с пенальти); 1:3 – Мазуров, 58; 1:4 – Мазуров, 72; 1:5 – Воропаев, 78; 1:6 – Мазуров, 80.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Урал (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (5)
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Gazelvagen877
1523700884
Ждем повтора от основы
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Боцман59rus
1523702414
выпустить всю банду против тосны - разорвут пионеры летчиков сбитых
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spartakuz
1523711651
Основа учись!
Ответить
OfaZavr
1523719119
молодцы молодежь, основа пусть завтра хотя бы половину из этих мячей забьет и то хорошо будет!
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zigbert
1523733308
Продолжать в том же духе.
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