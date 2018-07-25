Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «СЭ»: «Анжи» не смог оплатить дорогу молодежному составу на матч с «Уралом»

    Матч первого тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ между «Уралом» и «Анжи» в назначенный день не состоится. Дагестанцы не нашли средства, чтобы купить авиабилеты для команды.

    Махачкалинцы отправили в РПЛ письмо с просьбой перенести встречу на другой день. При этом средства для поездки на Урал первой команды отыскать удалось.

    По итогам прошлого сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ, но в связи с ликвидацией «Амкара» остался в РПЛ.

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 12:59

      Сезон еще не начался а проблемы полезли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 25 июля 2018, 22:18

      Скоро в РПЛ будет играть семь команд,а кто- то хочет расшириться. Как? За счет чего?Пишутся программы реорганизации,но никто не решает вопросов финансирования. Нормальная система! ЧМ пршел,всех сплотили,а в результате решать глобальные вопросы некому. Тырить народные деньги при строительстве и организации у нас мастера,а решать по факту- кишка тонка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 июля 2018, 21:17

      Видимо не доиграют чемпионат до конца!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июля 2018, 20:21

      в след. гостевая будет так молодёжка летит на матч а основа дома останется РФС БЛАГИ ТВОИ ДЕЛА чудеса просто

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2018, 20:10

      а как же их лицензировали, а РПЛ?????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 19:25

      ну если уж на старте такая ситуация... до конца чемпионата вряд ли дотянут если срочно спонсоров не найдут.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > OfaZavr 25 июля 2018, 19:36

      Либо сливать начнут ( Не дай Бог, конечно!).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ще Гевара 25 июля 2018, 19:38

      да и такой вариант к сожалению возможен, но будем надеяться что все же до этого не дойдет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 июля 2018, 18:50

      И это еще чемпионат не начался, то ли еще будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 25 июля 2018, 18:43

      Зачем вообще нужна эта молодежка, если в состав все равно никто не проходит

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 25 июля 2018, 18:22

      И зачем нужно было оставлять?Чтобы посреди сезона снялись?

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11