«СЭ»: «Анжи» не смог оплатить дорогу молодежному составу на матч с «Уралом»

Матч первого тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ между «Уралом» и «Анжи» в назначенный день не состоится. Дагестанцы не нашли средства, чтобы купить авиабилеты для команды.

Махачкалинцы отправили в РПЛ письмо с просьбой перенести встречу на другой день. При этом средства для поездки на Урал первой команды отыскать удалось.

По итогам прошлого сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ, но в связи с ликвидацией «Амкара» остался в РПЛ.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами