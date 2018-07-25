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  • «СЭ»: «Анжи» не смог оплатить дорогу молодежному составу на матч с «Уралом»

«СЭ»: «Анжи» не смог оплатить дорогу молодежному составу на матч с «Уралом»

25 июля 2018, 18:15
11

Матч первого тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ между «Уралом» и «Анжи» в назначенный день не состоится. Дагестанцы не нашли средства, чтобы купить авиабилеты для команды.

Махачкалинцы отправили в РПЛ письмо с просьбой перенести встречу на другой день. При этом средства для поездки на Урал первой команды отыскать удалось.

По итогам прошлого сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ, но в связи с ликвидацией «Амкара» остался в РПЛ.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Анжи Анжи (мол) Урал (мол)
Комментарии (11)
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BorisoW
1532532142
И зачем нужно было оставлять?Чтобы посреди сезона снялись?
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Ball_13
1532533420
Зачем вообще нужна эта молодежка, если в состав все равно никто не проходит
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FanatSerj
1532533846
И это еще чемпионат не начался, то ли еще будет.
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OfaZavr
1532535901
ну если уж на старте такая ситуация... до конца чемпионата вряд ли дотянут если срочно спонсоров не найдут.
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Garrincha58
1532538650
а как же их лицензировали, а РПЛ?????
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Полная Канистра
1532539305
в след. гостевая будет так молодёжка летит на матч а основа дома останется РФС БЛАГИ ТВОИ ДЕЛА чудеса просто
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Федя Кабак
1532542655
Видимо не доиграют чемпионат до конца!
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val-berezko
1532546295
Скоро в РПЛ будет играть семь команд,а кто- то хочет расшириться. Как? За счет чего?Пишутся программы реорганизации,но никто не решает вопросов финансирования. Нормальная система! ЧМ пршел,всех сплотили,а в результате решать глобальные вопросы некому. Тырить народные деньги при строительстве и организации у нас мастера,а решать по факту- кишка тонка.
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zigbert
1532599169
Сезон еще не начался а проблемы полезли.
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