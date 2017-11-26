Молодежное первенство. «Локомотив» и «Краснодар» обыграли соперников со счетом 6:0 и 5:0

Состоялись очередные матчи 18 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Московский «Локомотив» на Дальнем Востоке уверенно победил хабаровчан, сумев не пропустить. Москвичи поднялись на шестое место таблицы.

Лидер турнира «Краснодар» гостил в Екатеринбурге. Он также смог добиться разгромной победы.

Молодежное первенство РФПЛ. 18-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Локомотив (Москва) – 0:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Андрюшин, 18; 0:2 – Долгов, 49; 0:3 – Галаджан, 62; 0:4 – Чиканчи, 69; 0:5 – Рубцов, 82; 0:6 – 90.

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Сергеев, 14; 0:2 – Сергеев, 16; 0:3 – 34, (в свои ворота); 0:4 – Уткин, 63; 0:5 – Рзаев, 81.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства