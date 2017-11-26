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Молодежное первенство. «Локомотив» и «Краснодар» обыграли соперников со счетом 6:0 и 5:0

26 ноября 2017, 09:58
7

Состоялись очередные матчи 18 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Московский «Локомотив» на Дальнем Востоке уверенно победил хабаровчан, сумев не пропустить. Москвичи поднялись на шестое место таблицы.

Лидер турнира «Краснодар» гостил в Екатеринбурге. Он также смог добиться разгромной победы.

Молодежное первенство РФПЛ. 18-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Локомотив (Москва) – 0:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Андрюшин, 18; 0:2 – Долгов, 49; 0:3 – Галаджан, 62; 0:4 – Чиканчи, 69; 0:5 – Рубцов, 82; 0:6 – 90.

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Сергеев, 14; 0:2 – Сергеев, 16; 0:3 – 34, (в свои ворота); 0:4 – Уткин, 63; 0:5 – Рзаев, 81.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск (мол) СКА-Хабаровск Локомотив Локомотив (мол) Урал Урал (мол) Краснодар Краснодар (мол)
Комментарии (7)
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Sergej-74
1511682674
порезвились
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VIPded
1511683402
Для гостевых игр просто роскошно!
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insider_retro
1511683901
Красавцы!!! И холод не помеха подрастающему мастерству!!!!
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Fan Loko mik
1511687644
Надеюсь будущее ЛОКО!!!
Ответить
XaXatyn
1511688728
Вот так и надо играть ! Молодцы
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bumer_moscow
1511693896
Отлично
Ответить
Бугимен
1511696202
МОЛОДЕЖЬ КРАСНОДАРА ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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