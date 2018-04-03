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Арбитр из Улан-Удэ назначен на матч «Зенита» и «Краснодара», Турбин рассудит «Локомотив» и «Ростов»

3 апреля 2018, 18:40
4

РФС опубликовал список судей, назначенных на матчи 25 тура РФПЛ. Встречу «Зенита» и «Краснодара» обслужит арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов.

7 апреля (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Арсенал» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

8 апреля (воскресенье)

«Тосно» – «Урал»: судья – Артeм Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Анжи» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

9 апреля (понедельник)

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Амкар-Пермь Рубин Ахмат Зенит Краснодар Арсенал Уфа Тосно Урал (мол) Локомотив Ростов Анжи Спартак ЦСКА Динамо Галимов Роман
Комментарии (4)
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lordmrv
1522773645
А Карасев к ЧМ готовится?
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Супермачо
1522789376
"Зениту" дали Галимова-судью. ) На слух такая фраза интересно воспринимается. )
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bumer_moscow
1522814038
Мда
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