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    Молодежное первенство. Динамовцы пропустили четыре мяча в Хабаровске и проиграли

    Состоялся матч 27 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и московским «Динамо». Волевая победа досталась хозяевам. Они сумели забить в чужие ворота четыре мяча.

    Динамовцы в таблице идут третьими. Хабаровчане занимают 12 строчку.

    Молодежное первенство РФПЛ. 27-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Агеев, 11; 1:1 – Колесниченко, 15; 2:1 – Кабутов, 21; 3:1 – Макаров, 56; 4:1 – Макаров, 80; 4:2 – Грулев, 90+1.

    Календарь молодежного первенства РФПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 апреля 2018, 12:41

      Неплохо, однако!

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