Молодежное первенство. Динамовцы пропустили четыре мяча в Хабаровске и проиграли

Состоялся матч 27 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и московским «Динамо». Волевая победа досталась хозяевам. Они сумели забить в чужие ворота четыре мяча.

Динамовцы в таблице идут третьими. Хабаровчане занимают 12 строчку.

Молодежное первенство РФПЛ. 27-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Агеев, 11; 1:1 – Колесниченко, 15; 2:1 – Кабутов, 21; 3:1 – Макаров, 56; 4:1 – Макаров, 80; 4:2 – Грулев, 90+1.

Календарь молодежного первенства РФПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ