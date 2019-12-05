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    Молодежное первенство. Гол Симутенкова с пенальти помог «Зениту» обыграть «Динамо»

    В 19-м туре первенства молодежных команд «Зенит» одержал минимальную победу над «Динамо».

    Единственный гол забил хавбек Вадим Симутенков, сын тренера «Зенита» Игоря Симутенкова. Он реализовал пенальти.

    Благодаря победе «Зенит» вышел на третье место, сократив отставание от «Динамо» до 8 очков.

    Молодежное первенство. 19-й тур.

    «Зенит – мол.» — «Динамо – мол.» – 1:0 (1:0).

    Гол: 1:0 – Симутенков, 29 (пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -35551

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Гаспромфсёкупиииииииииииииииил ! Дажи детишкинским командам чимпионствопакупаит .

      0
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      Рейтинг: +3369

      RotBerg 1 час назад

      Мясных тоже 2:0 дернули, молодцы пацанчики)

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