Молодежное первенство. Гол Симутенкова с пенальти помог «Зениту» обыграть «Динамо»

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В 19-м туре первенства молодежных команд «Зенит» одержал минимальную победу над «Динамо».
Единственный гол забил хавбек Вадим Симутенков, сын тренера «Зенита» Игоря Симутенкова. Он реализовал пенальти.
Благодаря победе «Зенит» вышел на третье место, сократив отставание от «Динамо» до 8 очков.
Молодежное первенство. 19-й тур.
«Зенит – мол.» — «Динамо – мол.» – 1:0 (1:0).
Гол: 1:0 – Симутенков, 29 (пенальти).
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— ФК «Зенит»(@zenit_spb) December 5, 2019