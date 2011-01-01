Турниры:
Россия. МФЛ (2022/2023), группа B
|18 тур
|11 ноября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|0:2
|Чертаново (мол)
|17 тур
|4 ноября, пятница
|13:00
|Ахмат (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|16 тур
|28 октября, пятница
|13:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Академия Кубань
|15 тур
|21 октября, пятница
|16:00
|Сочи (мол)
|3:2
|Динамо (мол)
|14 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|Динамо (мол)
|0:0
|Ростов (мол)
|13 тур
|7 октября, пятница
|14:30
|Краснодар (мол)
|9:2
|Динамо (мол)
|12 тур
|30 сентября, пятница
|15:00
|Факел (мол.)
|4:1
|Динамо (мол)
|11 тур
|16 сентября, пятница
|13:00
|Динамо (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|10 тур
|9 сентября, пятница
|13:00
|Химки (мол)
|2:4
|Динамо (мол)
|9 тур
|2 сентября, пятница
|15:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Ахмат (мол)
|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Чертаново (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|7 тур
|19 августа, пятница
|17:00
|Академия Кубань
|1:0
|Динамо (мол)
|6 тур
|12 августа, пятница
|19:00
|Динамо (мол)
|2:0
|Сочи (мол)
|5 тур
|5 августа, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|3:0
|Динамо (мол)
|4 тур
|29 июля, пятница
|18:30
|Динамо (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|3 тур
|26 июля, вторник
|18:00
|Динамо (мол)
|1:0
|Факел (мол.)
|2 тур
|22 июля, пятница
|19:00
|Локомотив (мол)
|1:3
|Динамо (мол)
|1 тур
|15 июля, пятница
|18:30
|Динамо (мол)
|3:1
|Химки (мол)