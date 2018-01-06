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    Никифоров: «98% игроков сборной Украины в Москву не поедут»

    Экс-игрок сборной России, тренер московского «Динамо» Юрий Никифоров отметил, что в современных реалиях тяжело привлечь в команду футболистов из Украины. При этом специалист высокого оценивает уровень игроков из этой страны.

    «Украина всегда славилась добротными футболистами. Некоторые игроки очень прилично заиграли на Западе, и, хотя сейчас в футбольном хозяйстве страны маленький спад, среди украинцев по-прежнему немало исполнителей высокого уровня.

    Само собой, что мы просматриваем украинских футболистов, но отношения между нашими странами, увы, таковы, что далеко не каждый игрок поедет играть в чемпионат России с чисто политической точки зрения. Не слишком преувеличу, если скажу, что 98% сборников в Москву не переедут», — сказал Никифоров.

    Источник: Eurosport.ru

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    06.01.2018 11:23
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 января 2018, 22:05

      Зато в памяти останутся захватывающие матчи Динамо К ,времен Лобановского,
      времен СССР и надеюсь ,что все когда-нибудь восстановится ...
      Парашенки приходят и уходят,дуреманы и контра долго не держится- это они щас вопреки природе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 6 января 2018, 20:45

      Их особо ярых из Европы за бэндэровщину гонят , а у нас они со своими " умами " на хер ни кому не нужны !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 6 января 2018, 17:48

      Дело не в игроках, а в майданутых, которые потом затравят.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 января 2018, 17:16

      Думаю,из России в Украину не поехало бы 100 % игроков...

      1
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      Рейтинг: +21

      Trusha 6 января 2018, 17:16

      Никифоров , Цымбаларь , Канчельскис , Онопко , Юран _Россия1996 , посмотрите состав сборной СССР на ЧЕ-88 )))

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Trusha 6 января 2018, 17:18

      никто из них в Украину обратно и не убежал - понимают,что там тухло совсем...Цымбаларю - вечная память...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 января 2018, 16:22

      их в сборную не позовут потом, вот и все... идейных там не так уж и много.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 6 января 2018, 16:00

      Ну и бог с ними,это ихние проблемы.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 января 2018, 15:01

      И Слава Богу-воздух чище будет.Жаль только гостарбайтеры не радеют за незалежную. так же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 6 января 2018, 13:46

      хоть все 100

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 января 2018, 13:04

      естественно. Потом признают врагом народа и в страну не пустят еще, семью начнут допекать. Энтузиастов ведь много

      2
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