Никифоров: «98% игроков сборной Украины в Москву не поедут»

Экс-игрок сборной России, тренер московского «Динамо» Юрий Никифоров отметил, что в современных реалиях тяжело привлечь в команду футболистов из Украины. При этом специалист высокого оценивает уровень игроков из этой страны.

«Украина всегда славилась добротными футболистами. Некоторые игроки очень прилично заиграли на Западе, и, хотя сейчас в футбольном хозяйстве страны маленький спад, среди украинцев по-прежнему немало исполнителей высокого уровня.

Само собой, что мы просматриваем украинских футболистов, но отношения между нашими странами, увы, таковы, что далеко не каждый игрок поедет играть в чемпионат России с чисто политической точки зрения. Не слишком преувеличу, если скажу, что 98% сборников в Москву не переедут», — сказал Никифоров.