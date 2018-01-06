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Никифоров: «98% игроков сборной Украины в Москву не поедут»

6 января 2018, 11:23
19

Экс-игрок сборной России, тренер московского «Динамо» Юрий Никифоров отметил, что в современных реалиях тяжело привлечь в команду футболистов из Украины. При этом специалист высокого оценивает уровень игроков из этой страны.

«Украина всегда славилась добротными футболистами. Некоторые игроки очень прилично заиграли на Западе, и, хотя сейчас в футбольном хозяйстве страны маленький спад, среди украинцев по-прежнему немало исполнителей высокого уровня.

Само собой, что мы просматриваем украинских футболистов, но отношения между нашими странами, увы, таковы, что далеко не каждый игрок поедет играть в чемпионат России с чисто политической точки зрения. Не слишком преувеличу, если скажу, что 98% сборников в Москву не переедут», — сказал Никифоров.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо Никифоров Юрий
Комментарии (19)
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Сильвербой
1515227632
Ты скажи что 98% этих ребят качественно не усилят наши клубы, а уже поедут или нет это выбор каждого! И дело не в отношениях между странами, а в отношении руководства Украины к своим гражданам!!! Они прекрасно понимают, что их ждет в случае переезда в наш чемпионат!
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la verdad
1515227792
Допустим в сборной Украины 40 человек. 98% это 39,2 человека. Кто же эта с...ка недочеловек 0,8 человека???))))))
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Eddyson
1515228879
И здесь прямо как по "соловьиному помёту": - "2% - это дети коррупционеров".
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giluxa1963
1515229058
да и хрен на них через год -два чемпионат Украины по уровню сравнится с Албанией
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серега кашин
1515229941
да поехали бы 90% игроков с удовольствием, просто им сразу сказано что на родине их и их семья за это загнобят, поэтому и не едут
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Joko21
1515233043
естественно. Потом признают врагом народа и в страну не пустят еще, семью начнут допекать. Энтузиастов ведь много
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makson_klim
1515235594
хоть все 100
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SPACE TRUCKIN
1515248212
Думаю,из России в Украину не поехало бы 100 % игроков...
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ROSTOV SUPER
1515260742
Их особо ярых из Европы за бэндэровщину гонят , а у нас они со своими " умами " на хер ни кому не нужны !
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alex1951
1515265530
Зато в памяти останутся захватывающие матчи Динамо К ,времен Лобановского, времен СССР и надеюсь ,что все когда-нибудь восстановится ... Парашенки приходят и уходят,дуреманы и контра долго не держится- это они щас вопреки природе...
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