Никифоров: «Спартаку» нужно работать, а не думать о заговорах»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров не считает, что в РФПЛ присутствует заговор против красно-белых. Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил о целенаправленных судейских ошибках в сторону соперников подопечных Массимо Карреры.

«Это только мнение Хусаинова. Есть игры, которые ты смотришь и начинаешь что-то подозревать, но тут надо говорить о грубейших ошибках арбитров, а не заговоров. Когда команда много работает, а все старания перечеркиваются парой неправильных свистков, то тяжело это воспринять нормально. Особенно когда это матч принципиальных соперников. Каждый должен заниматься своим делом: футболист – играть, арбитр – судить, а тренер – тренировать. Пусть каждый отвечает за свою работу.

Я бы не стал говорить о заговоре, но Сергей Хусаинов – бывший глава судейского корпуса. Наверняка у него есть на это основания. «Спартаку» в этой ситуации нужно работать, а не читать и думать о заговорах. Тренер и футболисты ничего с этим сделать не смогут, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на игре. Команде Массимо Карреры нужно не останавливаться и продолжать гнуть свою линию, тем более у них сейчас это хорошо получается. Желаю команде удачи», – заявил Никифоров.