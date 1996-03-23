|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|14
|5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Спартак (Москва)
|06.07.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|03.07.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Спартак (Москва)
|18.05.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|08.05.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Спартак (Москва)
|27.04.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Спартак (Москва)
|20.04.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|13.04.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|07.04.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|23.03.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.03.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:2
|Спартак (Москва)
|10.03.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Спартак (Москва)