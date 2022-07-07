Никифоров: «Дзюба за счет своей головы будет играть в Турции еще лет пять»

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб.

«Турки очень хорошо относятся к русским, а если футболист будет играть в сильной команде и забивать, его на руках носить будут.

Я ходил на 5-6 матчей команды «Аланьяспор», она закончила сезон на пятом месте. Да, есть «Фенербахче», «Трабзонспор», но в остальном средненький чемпионатик. Здесь бывшие футболисты «Спартака», «Локомотива». Уровень чемпионата ниже, чем в России.

Хольмена видел, который за «Динамо» играл. Фернандо из «Спартака» за «Анталью» выступает. Он вообще не двигается, все за счет паса.

За счет своей головы он будет здесь еще лет пять играть, если не больше. Так что решать Дзюбе, но я не думаю, что здесь ему будут платить такие деньги, как в России, придется по зарплате опуститься», – сказал Никифоров.