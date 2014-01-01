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Никифоров: «Дзюба за счет своей головы будет играть в Турции еще лет пять»

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб.

«Турки очень хорошо относятся к русским, а если футболист будет играть в сильной команде и забивать, его на руках носить будут.

Я ходил на 5-6 матчей команды «Аланьяспор», она закончила сезон на пятом месте. Да, есть «Фенербахче», «Трабзонспор», но в остальном средненький чемпионатик. Здесь бывшие футболисты «Спартака», «Локомотива». Уровень чемпионата ниже, чем в России.

Хольмена видел, который за «Динамо» играл. Фернандо из «Спартака» за «Анталью» выступает. Он вообще не двигается, все за счет паса.

За счет своей головы он будет здесь еще лет пять играть, если не больше. Так что решать Дзюбе, но я не думаю, что здесь ему будут платить такие деньги, как в России, придется по зарплате опуститься», – сказал Никифоров.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2914

    FRZZ 38 минут назад

    То же мне "знаток" турецкого чемпионата...

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    Рейтинг: +4690

    алдан2014 1 час назад

    Никифоров редко даёт интервью. А тут оба,и про дзюбу. Может Дзюба сам подсылает интервьеров? Вот с какого перепугу у заслуженного ветерана спрашивать о таком.... ,как Дзюба?

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    Рейтинг: +7098

    nik55 1 час назад

    евнухом

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    Рейтинг: +168

    NET VOINE 1 час назад

    За счет головки ? Вряд ли...Обнажение головки на видео в Турции не приветствуется.

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