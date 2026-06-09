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Клуб РПЛ ввел запрет на подписание легионеров

9 июня, 12:35
6

Инсайдер Андрей Панков отреагировал на новость, что «Локо» интересуется ангольским форвардом Афимику Пулулу.

«Спортивный блок «Локомотива» действительно рассматривал вариант с Пулулу. Игрока можно было подписать свободным агентом.

Но в клубе сейчас действует запрет на подписание легионеров. Цель – российская команда, поэтому с 99% вероятностью Пулулу в клубе не будет», – написал Панков.

  • В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в чемпионате России и завоевал бронзовые медали.
  • Последнее чемпионство было в 2018 году под руководством Юрия Семина.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
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Сам_себе_сказал
1780998243
скоро Локо в пердив опустится с такой политикой
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VVM1964
1780999678
Из списка претендентов за медали Локо вычеркиваем !)...
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Антрацитовый волхв
1781001850
Правильно делают! До властей бы ещё дошло.
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Нейтральный болельщик
1781003009
Без сильных легионеров будет трудно Локо
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rash1959
1781006703
Спросите у краснодара как играется с 11 россиянами в составе. Несколько сезонов назад такое громко прошумело в рпл, только итоговое место оказалось жопным. Но прикупив стадо "вороных" бычат исправили положение.
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Fibercore
1781035139
Правильно поступают. Первые поняли, что ЕКне светят до 2030, потому делают ставку на россиян, на которых, в случае "выстрела" можно неплохо заработать. Да и какая разница,какое место они зайут? Без ЕК, кроме 1-го и вылета маоо чем отличаются от остальных. Вылетточнотне светит, а пошуметь могут. Окажутся принципиальными, может, через 3 года и чемп возьмут. Где сказанр, чтотбез легионеров нельзя стать чемпионами РФ ?
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