Клуб РПЛ ввел запрет на подписание легионеров

Инсайдер Андрей Панков отреагировал на новость, что «Локо» интересуется ангольским форвардом Афимику Пулулу.

«Спортивный блок «Локомотива» действительно рассматривал вариант с Пулулу. Игрока можно было подписать свободным агентом.

Но в клубе сейчас действует запрет на подписание легионеров. Цель – российская команда, поэтому с 99% вероятностью Пулулу в клубе не будет», – написал Панков.