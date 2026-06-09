Клуб РПЛ ввел запрет на подписание легионеров

Инсайдер Андрей Панков отреагировал на новость, что «Локо» интересуется ангольским форвардом Афимику Пулулу.
«Спортивный блок «Локомотива» действительно рассматривал вариант с Пулулу. Игрока можно было подписать свободным агентом.
Но в клубе сейчас действует запрет на подписание легионеров. Цель – российская команда, поэтому с 99% вероятностью Пулулу в клубе не будет», – написал Панков.
- В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в чемпионате России и завоевал бронзовые медали.
- Последнее чемпионство было в 2018 году под руководством Юрия Семина.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова