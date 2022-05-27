Радимов: «На такой «Спартак» смотреть неинтересно. При Витории старались играть в атаку, а с Ваноли горят 1:2 и отдают мяч»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал игру «Спартака» при Паоло Ваноли.

— Вам нравится, как играет «Спартак» при Ваноли?

— Нет. Хочется видеть «Спартака», играющего с позиции силы. Прессингующего, нацеленного на атаку. А когда он дома встречается с «Краснодаром», горит 1:2 и продолжает действовать от обороны, отдает сопернику мяч — это вообще что?! На такой «Спартак» смотреть неинтересно.

Да, при Тедеско было примерно то же самое. Но тогда хотя бы добивались результата. Теперь и этого нет. 10-е место в чемпионате!

Вот как работал Витория, мне очень нравилось. Тогда реально наметились сдвиги к лучшему, команда прибавляла. Португальцу не хватало сильных исполнителей, но он все равно старался играть в атаку. Было понятно, чего хочет тренер.

В конце концов при нем в Лиге Европы «Спартак» занял первое место в группе, опередив «Наполи» и «Лестер»! Но зимой Виторию почему-то заменили на Ваноли. Это решение не вписывалось ни в какую логику!

«Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.

Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

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