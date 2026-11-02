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Аль-Васл
Руй Витория
Статистика
Руй Витория - статистика
Аль-Васл
Португалия
16 апреля 1970 (56)
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Васл
0 : 0
12.10.2026
Аль-Ахли
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
В
П
Н
Аль-Васл
3
1
1
1
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Васл
0 : 0
12.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
14.09.2026
Аль-Васл
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