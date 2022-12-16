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Руй Витория
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
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21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
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21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
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КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
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Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
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20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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19:55
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19:54
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19:47
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Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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18:59
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МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
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Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
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18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
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18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
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18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
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18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
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Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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Руй Витория - новости
Тренер
Имя
Руй
Фамилия
Витория
Команда
Египет
Гражданство
Португалия
Дата рождения
16 апреля 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10 февраля
17:00
Текст
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
3
24 января
11:55
Зарема рассказала, чем ее удивил Витория: «Я такого ни от одного тренера не слышала»
5
2 января
19:28
Экс-тренер «Спартака» Витория: «Аль-Наср» никогда не будет соответствовать масштабу Роналду»
16 декабря 2022
12:28
Агент: «Витории интересно снова поработать в РПЛ. В «Спартаке» ему не дали времени»
3
15 декабря 2022
15:49
Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
15:29
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии
4
18 ноября 2022
19:59
Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория
2
18 июля 2022
14:21
Бушманов: «Мне была близка философия Витории. Он сильный тренер, ему не хватило времени в «Спартаке»
5
12 июля 2022
08:30
Фото
Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил сборную Египта
1
26 июня 2022
11:23
Экс-тренер «Спартака» Витория получил предложение от клуба из Африки
1
27 мая 2022
07:49
Радимов: «На такой «Спартак» смотреть неинтересно. При Витории старались играть в атаку, а с Ваноли горят 1:2 и отдают мяч»
1
24 мая 2022
10:33
Витория может возглавить «Валенсию»
3
3 мая 2022
21:48
Витория: «Горжусь своим карьерным путем»
1
16:50
Витория – о работе в «Спартаке»: «Это был странный горько-сладкий опыт»
15 апреля 2022
10:57
Мелкадзе: «В «Спартаке» сказали, что я им не нужен. Если бы Виторию не уволили, я бы остался»
5
14 февраля 2022
17:59
Тихонов: «Не все хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно по трансферам»
15:38
Тихонов – о тренерах «Спартака»: «Спокойные Кононов и Витория не дали результат. Эмоциональный Тедеско взял серебро»
5
9 февраля 2022
16:42
«Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)
6
7 февраля 2022
20:28
Джикия – о Витории: «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб»
5
15:32
Витория отказался возглавить «Фламенго» после ухода из «Спартака». Он вернется к работе летом (Паулу Барбоза)
3 февраля 2022
12:58
Соболев: «Все ждали от Витории прощальную речь, но он ее не произнес»
4
31 января 2022
12:27
Ларссон – о Витории: «Под его руководством я провел, наверное, худший отрезок в карьере»
7
15 января 2022
11:15
Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить саудовский «Аль-Фатех»
4
09:34
Соболев: «Витория мне нравился, у него очень интересные тренировки»
2
14 января 2022
12:52
Ломовицкий: «Витория спросил: «Что бы ты выбрал – быть средним полузащитником или крутым защитником?
5
6 января 2022
07:46
Агент Витории – о «Краснодаре»: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»
5
1 января 2022
17:49
Мостовой: «Витория в «Спартаке» с самого начала был обречен. Влияние Заремы на «Спартак» огромно»
19
28 декабря 2021
08:32
«Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»
7
22 декабря 2021
15:23
«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба
18
21 декабря 2021
14:17
Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера
6
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