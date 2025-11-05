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Аль-Васл
Руй Витория
Новости
Руй Витория - новости
Аль-Васл
Португалия
16 апреля 1970 (56)
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Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из ОАЭ
8 февраля
2
Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру экс-тренера «Спартака»
2025.11.05 19:30
Экс-тренер «Спартака» Витория перед 1:7 от «Зенита» гарантировал Федуну победу в матче
2025.09.20 20:05
13
«Панатинаикос» уволил экс-тренера «Спартака»
2025.09.15 17:31
1
Российский вратарь может уйти из иностранного клуба, который возглавляет экс-тренер «Спартака»
2025.07.21 09:30
Экс-советник Федуна назвал двух худших тренеров в истории «Спартака»
2025.01.09 16:29
18
Клуб Лодыгина назначил экс-тренера «Спартака»
2024.10.31 20:33
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Панатинаикос»
2024.10.30 11:43
1
Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о ссоре с Федуном из-за увольнения тренера
2024.03.15 14:12
4
Зарема назвала оптимального тренера для «Спартака», которого нужно «закидать деньгами»
2024.03.11 16:37
19
Салах обратился к экс-тренеру «Спартака»
2024.02.07 16:46
1
Зарема уличила бывшего тренера «Спартака» в низких амбициях
2024.02.06 00:20
1
Зарема назвала тренера, которого хочет видеть в «Спартаке»
2024.02.04 23:48
6
Кубок Африки. Гол Салаха с пенальти на 97-й минуте спас Египет Витории от поражения от Мозамбика (2:2)
2024.01.14 22:02
Экс-тренер «Спартака» – в топ-5 высокооплачиваемых тренеров Кубка Африки
2024.01.14 08:10
Зарема пошутила по поводу первого трансфера «Спартака» при Амарале
2024.01.01 14:42
6
Пост
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
2023.02.10 17:00
3
Зарема рассказала, чем ее удивил Витория: «Я такого ни от одного тренера не слышала»
2023.01.24 11:55
4
Экс-тренер «Спартака» Витория: «Аль-Наср» никогда не будет соответствовать масштабу Роналду»
2023.01.02 19:28
Агент: «Витории интересно снова поработать в РПЛ. В «Спартаке» ему не дали времени»
2022.12.16 12:28
3
Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
2022.12.15 15:49
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии
2022.12.15 15:29
4
Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория
2022.11.18 19:59
2
Бушманов: «Мне была близка философия Витории. Он сильный тренер, ему не хватило времени в «Спартаке»
2022.07.18 14:21
5
Фото
Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил сборную Египта
2022.07.12 08:30
1
Экс-тренер «Спартака» Витория получил предложение от клуба из Африки
2022.06.26 11:23
1
Радимов: «На такой «Спартак» смотреть неинтересно. При Витории старались играть в атаку, а с Ваноли горят 1:2 и отдают мяч»
2022.05.27 07:49
1
Витория может возглавить «Валенсию»
2022.05.24 10:33
3
Витория: «Горжусь своим карьерным путем»
2022.05.03 21:48
1
Витория – о работе в «Спартаке»: «Это был странный горько-сладкий опыт»
2022.05.03 16:50
1
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