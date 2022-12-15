Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии вместо Фернанду Сантуша.
По информации Esporte ao Minuto, 52-летний тренер сборной Египта вошел в список кандидатов от Федерация футбола Португалии. Отмечается, что у Витории близкие отношения с главой FPF Фернанду Гомешем.
- Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
- Витория покинул «Спартак» прошлой зимой.
- Он вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: Esporte ao Minuto