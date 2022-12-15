Не все у него получилось в Спартаке но в ЛЕ команда выступила успешно.
Тренер опытный, может вывести сборную Португалии на новый уровень.
Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии вместо Фернанду Сантуша.
По информации Esporte ao Minuto, 52-летний тренер сборной Египта вошел в список кандидатов от Федерация футбола Португалии. Отмечается, что у Витории близкие отношения с главой FPF Фернанду Гомешем.
- Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
- Витория покинул «Спартак» прошлой зимой.
- Он вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.
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