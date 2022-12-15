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    Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии вместо Фернанду Сантуша.

    По информации Esporte ao Minuto, 52-летний тренер сборной Египта вошел в список кандидатов от Федерация футбола Португалии. Отмечается, что у Витории близкие отношения с главой FPF Фернанду Гомешем.

    • Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • Витория покинул «Спартак» прошлой зимой.
    • Он вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: Esporte ao Minuto

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99237

      zigbert 7 минут назад

      Не все у него получилось в Спартаке но в ЛЕ команда выступила успешно.
      Тренер опытный, может вывести сборную Португалии на новый уровень.

      0
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      Рейтинг: +2486

      АЛЕКС 58 7 минут назад

      Почему не Карреру?

      0
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      Рейтинг: +1430

      Shlоmо 1 час назад

      О как... набрался опыта в лучшей лиге Европы и вот уже сборная...это вам не снег зимой тырить...

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