Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии вместо Фернанду Сантуша.

По информации Esporte ao Minuto, 52-летний тренер сборной Египта вошел в список кандидатов от Федерация футбола Португалии. Отмечается, что у Витории близкие отношения с главой FPF Фернанду Гомешем.

Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

Витория покинул «Спартак» прошлой зимой.

Он вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.

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