Зарема назвала тренера, которого хочет видеть в «Спартаке»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что московскую команду должен возглавить Руй Витория. Специалиста ранее уволили из сборной Египта после вылета в 1/8 финала Кубка Африки от ДР Конго.

«После увольнения из сборной Египта, считаю, что Руй Витория – кандидат номер один в «Спартак», который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке».

Я обеими руками «за», потому что этот гештальт у болельщиков должен закрыться. Тем более сейчас португальский спортивный директор и португальский скаут из той же системы. Будет мега весело», – сказала Зарема.