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    Зарема назвала тренера, которого хочет видеть в «Спартаке»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что московскую команду должен возглавить Руй Витория. Специалиста ранее уволили из сборной Египта после вылета в 1/8 финала Кубка Африки от ДР Конго.

    «После увольнения из сборной Египта, считаю, что Руй Витория – кандидат номер один в «Спартак», который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке».

    Я обеими руками «за», потому что этот гештальт у болельщиков должен закрыться. Тем более сейчас португальский спортивный директор и португальский скаут из той же системы. Будет мега весело», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings.ru

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    04.02.2024 23:48
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    Комментарии (8)
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    inzek
    1707083540
    кофейная гуща конечно весомый аргумент)
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    Krics
    1707083827
    ПМС страшная сила- берегите себя Мужики,ихмо.
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    Alex860
    1707084211
    Сначала выкинула как собаку, клюнув на супер мачо-итальяно, не дав построить нормальную команду, а теперь назад отыграла. Теперь ясно кому можно вручать женскую шахматную корону за великолепную тактику))))
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    fakeid
    1707086434
    насколько я помню, ему не купили игроков. сама заремба и не купила. как кость бросили в качестве трансфера рыжее недоразумение кофриё, выкупили зулуса мозуса, и на этом, по сути, всё. а потом рекорд по количеству поражений на старте сезона, 7:1 ещё довеском. при этом витория выжал максимум в ЛЕ. жаль мужика, что с ним так обошлись в тарасофке, просто ноги вытерли. впредь будет выбирать клубы более тщательно.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707094964
    Руй самый нормальный был в этом цирке Спартака
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    г.Онега
    1707110618
    Так что же она ему игроков не купила ? Когда он был в Спартаке
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    oyabun
    1707112756
    Поздно уже озвучивать свои хотелки. Влияния больше нет.
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    zigbert
    1707118545
    От его работы осталось двоякое ощущение. Неудачи в чемпионате РПЛ и успех в ЛЕ. Но игра у команды была.
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