Витория: «Горжусь своим карьерным путем»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе в любительском футболе.
«Это было непрерывное обучение, которое подготовило меня к достижению самого высокого уровня. В любительском футболе нужно делать всe: записывать какие-то моменты в компьютер, подготавливать видео, анализировать соперников…
Преодолевая трудности, ты растешь как игрок и как тренер. Нельзя сразу родиться профессионалом. Горжусь всем карьерным путeм, который я прошeл», – сказал Витория.
- Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
- При нем клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы.
- Его сменил итальянец Паоло Ваноли.
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Источник: Marca