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Витория: «Горжусь своим карьерным путем»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе в любительском футболе.

«Это было непрерывное обучение, которое подготовило меня к достижению самого высокого уровня. В любительском футболе нужно делать всe: записывать какие-то моменты в компьютер, подготавливать видео, анализировать соперников…

Преодолевая трудности, ты растешь как игрок и как тренер. Нельзя сразу родиться профессионалом. Горжусь всем карьерным путeм, который я прошeл», – сказал Витория.

  • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
  • При нем клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы.
  • Его сменил итальянец Паоло Ваноли.

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Источник: Marca

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03.05.2022 21:48
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