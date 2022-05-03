Витория: «Горжусь своим карьерным путем»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе в любительском футболе.

«Это было непрерывное обучение, которое подготовило меня к достижению самого высокого уровня. В любительском футболе нужно делать всe: записывать какие-то моменты в компьютер, подготавливать видео, анализировать соперников…

Преодолевая трудности, ты растешь как игрок и как тренер. Нельзя сразу родиться профессионалом. Горжусь всем карьерным путeм, который я прошeл», – сказал Витория.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

При нем клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы.

Его сменил итальянец Паоло Ваноли.

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