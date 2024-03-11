Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Зарема назвала оптимального тренера для «Спартака», которого нужно «закидать деньгами»

    Зарема назвала оптимального тренера для «Спартака», которого нужно «закидать деньгами»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала совет клубу по новому тренеру.

    «Крутая атмосфера в клубе Сергея Галицкого, когда действующего тренера «Краснодара» уже второй раз предлагают «Спартаку». Владимир Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда».

    Надо уговаривать Руя Виторию вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!» – сказала Салихова.

    • Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль близок к отставке.
    • Один из кандидатов на замену – Валерий Карпин из «Ростова».
    • Витория сейчас без работы после увольнения из сборной Египта.

    Новости по теме
    Рианчо ответил, готов ли заменить Абаскаля в «Спартаке» 2
    Реакция Карпина на интерес «Спартака» 7
    «Русский Месси» назвал людей, которые помогут «Спартаку» выправить ситуацию 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710165134
    Не люблю спартак но Руй действительно классный был мужик из всех тренеров спама
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710165204
    А денег то нет !) Все у промеса))
    Ответить
    NewLife
    1710166256
    Руй по крайней мере на голову выше Абаскаля. Но если закидывать деньгами нужно искать топ тренера.
    Ответить
    Alex Flash
    1710166889
    Надо сходить к хорошему экстра сенсу и показать фотографии. Чем выбирать наугад
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+