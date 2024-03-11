Зарема назвала оптимального тренера для «Спартака», которого нужно «закидать деньгами»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала совет клубу по новому тренеру.

«Крутая атмосфера в клубе Сергея Галицкого, когда действующего тренера «Краснодара» уже второй раз предлагают «Спартаку». Владимир Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда».

Надо уговаривать Руя Виторию вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!» – сказала Салихова.