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Бушманов: «Мне была близка философия Витории. Он сильный тренер, ему не хватило времени в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался об экс-тренере «Спартака» Руе Витории.

«Я вернулся в «Спартак» в 2021 году, и мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению.

Да, у него не получилось воплотить в жизнь все свои идеи — времени не хватило, — но это реально сильный, опытный тренер. В чемпионате действительно играли неважно — были вопросы и по качеству футбола, и по результату.

Мне кажется, одним из самых важных факторов успеха команды является единство. Когда его нет, то будь ты хоть гениальным тренером — не факт, что у тебя что-то получится», — сказал Бушманов.

  • Витория покинул «Спартак» зимой.
  • Он вывел россиян в плей-офф Лиги Европы.
  • В июле Руй возглавил сборную Египта.

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Источник: «Чемпионат»

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