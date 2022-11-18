Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория

Сборная Бельгии в товарищеском матче уступила Египту. Встреча прошла в Кувейте.
У египтян отличился экс-форвард «Астон Виллы» Трезеге.
Египет тренирует Руй Витория, который в прошлом году вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы.
23 ноября Бельгия на старте ЧМ-2022 встретится с Канадой.
Товарищеский матч
Голы: 0:1 – Мохамед, 33; 0:2 – Трезеге, 46; 1:2 – Опенда, 76.
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Источник: Бомбардир.ру