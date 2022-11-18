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    Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория

    Сборная Бельгии в товарищеском матче уступила Египту. Встреча прошла в Кувейте.

    У египтян отличился экс-форвард «Астон Виллы» Трезеге.

    Египет тренирует Руй Витория, который в прошлом году вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы.

    23 ноября Бельгия на старте ЧМ-2022 встретится с Канадой.

    Товарищеский матч

    Бельгия – Египет – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мохамед, 33; 0:2 – Трезеге, 46; 1:2 – Опенда, 76.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23537

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Мне очень хотелось, чтобы Витория остался в Спартаке. По всему было видно, что он сильный тренер, который способен сыграть в долгую. И оставалось-то ему решить только одну проблему: нейтрализовать федуновские маразмы, как-то отодвинуть их от команды. Но не получилось, не судьба. В Абаскаля, несмотря на второе место, я не верю, как не верил и в Тедеско. Нам нужен тренер другого уровня, с другими качествами. Ярые, можете меня немедленно троллить.

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