Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория

Мне очень хотелось, чтобы Витория остался в Спартаке. По всему было видно, что он сильный тренер, который способен сыграть в долгую. И оставалось-то ему решить только одну проблему: нейтрализовать федуновские маразмы, как-то отодвинуть их от команды. Но не получилось, не судьба. В Абаскаля, несмотря на второе место, я не верю, как не верил и в Тедеско. Нам нужен тренер другого уровня, с другими качествами. Ярые, можете меня немедленно троллить.
Сборная Бельгии в товарищеском матче уступила Египту. Встреча прошла в Кувейте.
У египтян отличился экс-форвард «Астон Виллы» Трезеге.
Египет тренирует Руй Витория, который в прошлом году вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы.
23 ноября Бельгия на старте ЧМ-2022 встретится с Канадой.
Товарищеский матч
Голы: 0:1 – Мохамед, 33; 0:2 – Трезеге, 46; 1:2 – Опенда, 76.
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