Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория

Сборная Бельгии в товарищеском матче уступила Египту. Встреча прошла в Кувейте.

У египтян отличился экс-форвард «Астон Виллы» Трезеге.

Египет тренирует Руй Витория, который в прошлом году вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы.

23 ноября Бельгия на старте ЧМ-2022 встретится с Канадой.

Товарищеский матч

Бельгия – Египет – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мохамед, 33; 0:2 – Трезеге, 46; 1:2 – Опенда, 76.

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