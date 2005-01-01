Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Валенсию», сообщает Plaza Deportiva.

Стороны уже начали переговоры. Витория – один из основных кандидатов на пост тренера «Валенсии».

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

При нем клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы.

Его сменил итальянец Паоло Ваноли.

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