ах вона как
ну тыж поди ж ты
ишь как
когда в вождях у стада
топчется ишак
то каждый тренер
тренеришка
Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Валенсию», сообщает Plaza Deportiva.
Стороны уже начали переговоры. Витория – один из основных кандидатов на пост тренера «Валенсии».
- Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
- При нем клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы.
- Его сменил итальянец Паоло Ваноли.
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