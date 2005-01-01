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Витория может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Валенсию», сообщает Plaza Deportiva.

Стороны уже начали переговоры. Витория – один из основных кандидатов на пост тренера «Валенсии».

  • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
  • При нем клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы.
  • Его сменил итальянец Паоло Ваноли.

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Источник: Plaza Deportiva

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Комментарии3
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  • ...
    Рейтинг: +2543

    Беспонтий 1 час назад

    ах вона как
    ну тыж поди ж ты
    ишь как

    когда в вождях у стада
    топчется ишак
    то каждый тренер
    тренеришка

    1
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  • ...
    Рейтинг: +7396

    mihail200606 1 час назад

    Не удивлюсь,если у него там получится ...)) в свинарне с квалифицированными кадрами не умеют, видимо, обращаться..

    1
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  • ...
    Рейтинг: +9962

    "supermax" 1 час назад

    многие, кто уходит из Спартака добиваются определенных успехов...это уже почти закон жанра...кажется Валенсия выкупила этот момент и решила стать чемпионом ...ахах

    4
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