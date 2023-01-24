Зарема рассказала, чем ее удивил Витория: «Я такого ни от одного тренера не слышала»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, почему ей не нравился экс-тренер клуба Руй Витория.

– Почему вы сходу невзлюбили Виторию? Переговоры так сильно смутили?

– Я не раз уже говорила по этому поводу – смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника – любимой схеме Руя.

На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем.

На собеседовании он говорил, что не нужно усиление, для чемпионата этих игроков достаточно. А его агент уже после подписания контракта прислал в августе кандидатов – бывших игроков «Бенфики», играющих в АПЛ, стоимостью от 27 миллионов по «Трансфермаркету». Это как?

Что может заставить игроков уйти из АПЛ в РПЛ? Только зарплата на уровне 6-7 миллионов в год, но не было таких трансферных бюджетов. Это сейчас бывший клуб Руя платит Роналду. Витория, видимо, не понял, что Россия и Саудовская Аравия – разные вселенные, и финансово в том числе.

Витория сейчас тренер сборной Египта – идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью.

Согласитесь, странно после хорошего выступления «Спартака» в Лиге Европы (здесь слова благодарности собранности команды и Селихову) уехать в Египет, а не возглавить клуб в Англии, Италии или Франции, ведь возраст и опыт позволяли.

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