Агент: «Витории интересно снова поработать в РПЛ. В «Спартаке» ему не дали времени»

Агент Паулу Барбоза заявил, что экс-тренер «Спартака» Руй Витория может вернуться в Россию.

«Думаю, Витории было бы интересно снова поработать в России, он оставил о себе хорошее имя. Все возможно. Он мог бы возглавить любой клуб.

Работа в «Спартаке» — это всегда непросто, все это понимают. Витория попал не в самый лучший период в истории «Спартака». Он хотел большего, ему просто не дали времени. Но своим достижением в Лиге Европы он всем показал, что он отличный тренер. Ему было бы интересно снова поработать в РПЛ», — сказал Барбоза.

Витория покинул «Спартак» прошлой зимой.

Он вывел россиян в плей-офф Лиги Европы.

В июле Руй возглавил сборную Египта.

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