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  • Агент: «Витории интересно снова поработать в РПЛ. В «Спартаке» ему не дали времени»

Агент: «Витории интересно снова поработать в РПЛ. В «Спартаке» ему не дали времени»

16 декабря 2022, 12:28
3

Агент Паулу Барбоза заявил, что экс-тренер «Спартака» Руй Витория может вернуться в Россию.

«Думаю, Витории было бы интересно снова поработать в России, он оставил о себе хорошее имя. Все возможно. Он мог бы возглавить любой клуб.

Работа в «Спартаке» — это всегда непросто, все это понимают. Витория попал не в самый лучший период в истории «Спартака». Он хотел большего, ему просто не дали времени. Но своим достижением в Лиге Европы он всем показал, что он отличный тренер. Ему было бы интересно снова поработать в РПЛ», — сказал Барбоза.

  • Витория покинул «Спартак» прошлой зимой.
  • Он вывел россиян в плей-офф Лиги Европы.
  • В июле Руй возглавил сборную Египта.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (3)
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derrik2000
1671196143
В Спартаке поначалу было у него всё просто великолепно: в ПЕРВОМ матче предсезонки я, например, увидел ТОТ САМЫЙ СПАРТАК, который люблю уже более 50-ти лет. А потом... Что - ПОТОМ??? Потом клуб покинул Попов, который Виторию и приглашал, а "блистательный шпециалист в области футбола" бешеная башкирка-профессиАнальная эскортница то ли сама, то ли через своих "сподвижников", а может, всё "в комплексе", стала через игрочишек саботировать всё то хорошее, что Витория пытался сделать в команде! ((( Но ушёл ДОСТОЙНО: под его руководством Спартак занял 1-е место в групповом турнире в ЛЕ. ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР! Счастья, здоровья, БОЛЬШИХ успехов на тренерском поприще!
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Persona_non_Grata
1671219501
Ну да - еще чуть чуть поработал бы и на следующий год с блеском взял бы золото !!!... в ФНЛ !!!
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