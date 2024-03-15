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    • Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о ссоре с Федуном из-за увольнения тренера

    Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о ссоре с Федуном из-за увольнения тренера

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что у него была перепалка с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном на фоне кадровых разногласий.

    От какого шага вы отговаривали Федуна особенно долго?

    – От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил...

    – Ого. Леонид Арнольдович не требовал беспрекословного подчинения?

    – Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ – под козырек и выполняй.

    Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта.

    – Чем он руководствовался, выгоняя Виторию?

    – Результатом. К зимнему перерыву «Спартак» подошел на десятой строчке в РПЛ!

    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • Его сменил итальянец Паоло Ваноли, который в том сезоне выиграл Кубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:12
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1710501496
    Бмжиииии !!! Вы где ? Тут опять о непопулярном Спартаке выложили. Давайте свои комменты , только не повторяйтесь и аккаунты свои не путайте.
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    DOCTOR PENALTY
    1710502215
    ...Мы даже поорали друг на друга..., но тут пришла Зарема... (((
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    VPERDIV SPARTAK
    1710503153
    Клоунада )
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    NewLife
    1710504169
    Спартак - народная команда, даже синит -экспресс пишет не о сините, а о Спартаке. У блекло радужных не ругаются, Ведмедь показал недавно чем они занимаются.
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