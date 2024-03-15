Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о ссоре с Федуном из-за увольнения тренера

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что у него была перепалка с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном на фоне кадровых разногласий.

– От какого шага вы отговаривали Федуна особенно долго?

– От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил...

– Ого. Леонид Арнольдович не требовал беспрекословного подчинения?

– Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ – под козырек и выполняй.

Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта.

– Чем он руководствовался, выгоняя Виторию?

– Результатом. К зимнему перерыву «Спартак» подошел на десятой строчке в РПЛ!