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Юрист: «Спартаку» нужно писать официальные жалобы в УЕФА»

2 ноября 2017, 17:37
9

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал инцидент на матче ЛЧ «Севилья»«Спартак» (2:1). Испанские полицейские применили силу в отношении болельщиков московского клуба.

У нас любят говорить о различных нарушениях, но никто ничего не делает, чтобы защитить свои права. Есть организатор матча – УЕФА. Если на матче были нарушения в связи с действиями полиции или неправильной работы клуба с журналистами, то о них нужно писать официальные жалобы в УЕФА. После каждого тура проводится дисциплинарный комитет УЕФА, на котором накладываются дисциплинарные санкции. Комитет рассмотрит все нюансы и вынесет решения и, если нужно, наложит санкции на принимающий клуб.

Что касается продажи билетов, то есть в Испании закон о защите прав потребителей. Если билеты не продавались российским болельщикам, то они должны жаловаться в общество по защите прав потребителей. Нужно действовать в правовом поле. Видимо, все эти нарушения были именно из-за того, что они были уверены, что никто не обратится в общество защиты прав потребителей. В принципе этим мог заняться и сам клуб, который не хочет, чтобы к его болельщикам относились как к непонятно кому, а как к нормальным людям», — сказал Прокопец.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков обвинил в этой ситуации болельщиков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спарта
Комментарии (9)
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1509634857
дохлый номер на они вообще ни во что не ставят они готовы защищать только тех чьи права в ЕС нас всегда игнорировали и будут игнорировать
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lordmrv
1509636615
Помните анекдот - Юридически подкованный пенсионер за небольшую плату, устно или письменно ****** любую организацию. Так что я с Прокопцом согласен - пробовать нужно. И пусть знают, что и у наших юристов есть зубы.
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Italian_93
1509636833
Какие жалобы, вообще было запрещено на стадион идти, сами виноваты Колосок прав, подайте жалобу и еще матчей десять без зрителей
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серега кашин
1509641067
наших все время наказывают значит пора отвечать также
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мы_не_рабы
1509644586
О чём Вы? Федуну проще откупиться деньгами за фанатов, чем реально помочь парням, которые не только морально пострадали от действия испанской полиции, но и физически, получив дубинкой по голове. Надеюсь дожить до того дня, когда наша страна будет реально защищать своих граждан в любом уголке мира, а не разводить бла, бла, бла.
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ilichkadr
1509695540
Основной девиз юриста: Чем больше написано бумаг, тем больше возможностей защитить свои права. В реалиях всё наоборот: Чем меньше в государстве законности, тем больше в нем юристов.
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gari69
1509713078
Юристы делятся на две категории: — Одни хорошо знают закон, другие хорошо знают судью.
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