Юрист: «Спартаку» нужно писать официальные жалобы в УЕФА»

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал инцидент на матче ЛЧ «Севилья» – «Спартак» (2:1). Испанские полицейские применили силу в отношении болельщиков московского клуба.

У нас любят говорить о различных нарушениях, но никто ничего не делает, чтобы защитить свои права. Есть организатор матча – УЕФА. Если на матче были нарушения в связи с действиями полиции или неправильной работы клуба с журналистами, то о них нужно писать официальные жалобы в УЕФА. После каждого тура проводится дисциплинарный комитет УЕФА, на котором накладываются дисциплинарные санкции. Комитет рассмотрит все нюансы и вынесет решения и, если нужно, наложит санкции на принимающий клуб.

Что касается продажи билетов, то есть в Испании закон о защите прав потребителей. Если билеты не продавались российским болельщикам, то они должны жаловаться в общество по защите прав потребителей. Нужно действовать в правовом поле. Видимо, все эти нарушения были именно из-за того, что они были уверены, что никто не обратится в общество защиты прав потребителей. В принципе этим мог заняться и сам клуб, который не хочет, чтобы к его болельщикам относились как к непонятно кому, а как к нормальным людям», — сказал Прокопец.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков обвинил в этой ситуации болельщиков.