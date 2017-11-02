Колосков: «Штраф и игра без болельщиков для «Спартака» – а люди по-прежнему хулиганят на трибунах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент во время матча «Севилья» – «Спартак» (2:1) в Лиге чемпионов. Испанская полиция применила силу в отношении болельщиков красно-белых.

«Тут все очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадали клуб и его поклонники. Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь.

Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили. Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать. Штраф в 60 тысяч евро и игра без своих болельщиков для «Спартака» — а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится», — сказал Колосоков.

После 4-х туров групповой стадии «Спартак» набрал пять очков и занимает третье место в группе E.