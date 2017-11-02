Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «Штраф и игра без болельщиков для «Спартака» – а люди по-прежнему хулиганят на трибунах»

Колосков: «Штраф и игра без болельщиков для «Спартака» – а люди по-прежнему хулиганят на трибунах»

2 ноября 2017, 12:40
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент во время матча «Севилья»«Спартак» (2:1) в Лиге чемпионов. Испанская полиция применила силу в отношении болельщиков красно-белых.

«Тут все очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадали клуб и его поклонники. Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь.

Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили. Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать. Штраф в 60 тысяч евро и игра без своих болельщиков для «Спартака» — а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится», — сказал Колосоков.

После 4-х туров групповой стадии «Спартак» набрал пять очков и занимает третье место в группе E.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1509616052
Воспитывайте. Наказывайте. Создавайте БД лиц, нежелательных для допуска на стадион. В этом вопросе так же необходимо сотрудничать с другими клубами. Хулиганам место в обезьяннике, а не на трибунах!
Ответить
СашкаГуров
1509616311
мда
Ответить
zenitforever2015
1509616475
А как они вообще проникли на стадио? Здесь явная не доработка испанцев.....
Ответить
кошмарик
1509616499
создали быдло-фан-клубы.. нормальные болелы уже давно не ходят на стадионы.. ну кому охота смотреть на придурковатых,орущих матом и к тому же не смотрящих игру идиотов.. лучше в спортбаре посидеть и в спокойной обстановке посмотреть.. а ведь раньше и с детьми ходили..
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509625232
Вячеслав Иванович, общество от общества изолировать невозможно. Когда власть ( я имею в виду РФС ) не может управлять, её забирает себе улица.
Ответить
alex1951
1509626373
Ну и пусть. Пусть быдлячат,свинячат, устраивают бои без правил...Это нормально. Санкции? да наср.. Царь Путя давно дал понять,что санкции для России- куйня! Так что, чиновник Колосков - смиритесь,ибо вы кипучие бездельники,вам легче штраф уплатить ,чем что то поменять..
Ответить
Главные новости
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
7
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
10
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+