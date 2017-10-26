Федун назвал идиотом фаната «Спартака», запустившего ракетой в судью

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал идиотом того болельщика команды, который в матче Лиги чемпионов запустил в судью матча в Мариборе. По этой причине и по указанию УЕФА, «Севилья» отказалась предоставлять билеты представителям московского клуба в ближайшем матче турнира.

– «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора. Не считаете, что это нарушение прав?

– Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, – ему и надо сказать спасибо.