Лига Европы. «Спартак» сыграет с «Атлетиком» в Москве

В четверг, 15 февраля, «Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» примет «Атлетик» из Бильбао в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Эта встреча станет первой для столичных футболистов после зимнего перерыва.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Атлетик». Начало в 21:00, не пропустите!

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