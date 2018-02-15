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Лига Европы. «Спартак» сыграет с «Атлетиком» в Москве

15 февраля 2018, 20:10
58

В четверг, 15 февраля, «Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» примет «Атлетик» из Бильбао в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Эта встреча станет первой для столичных футболистов после зимнего перерыва.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Атлетик». Начало в 21:00, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спарта Атлетик
Комментарии (58)
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kotmyshka
1518675746
Удачи!..А мы посмотрим на Матч ТВ.
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Jenea83
1518677385
Ждем только победы. Удачи ребятам!!
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slavа0508
1518678039
Поехали!!!!!!!!!!Всех с новым сезоном парни!!!!!!!!!!!!!и удачи нашим клубам в ЛЕ!!!!!!!!!!!
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oyabun
1518679242
Спартак, порадуйте нас, начните сезон с Победы!
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Zarandar_52
1518679856
Только Россия, только победа! Не люблю Спартак, но искренне желаю сегодня удачи! Давайте парни ;-)
Ответить
OfaZavr
1518684450
ну давайте парни постарайтесь на славу сегодня первое боевое крещение в новом году должно пройти удачно! Вперед Спартак!!!
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Чикомас
1518686770
Сегодня все за мясных. Только победа!!!!
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Eddyson
1518715931
Побольше забить и ни в коем случае не пропустить! Хотя связка Кутепов - Таски в центре напрягает. От фамилии Мельгарехи в старте в желудке аж похолодело)) Вперед, Спартак! Вперед, родной!
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RotBerg
1518720573
Каждое выступление Спартака в евро кубках это позор нашей страны
Ответить
VVM1964
1518720814
При очень даже не плохой игре Спартака обеспечил себе вылет из ЛЕ а первом тайме первого матча Первый гол - Кутепов + Ребров Второй гол - несчастный случай Третий гол - Ребров + Кутепов Законный вопрос _ почему не Селихов и Боккетти ?
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