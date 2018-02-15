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    Лига Европы. «Спартак» сыграет с «Атлетиком» в Москве

    В четверг, 15 февраля, «Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» примет «Атлетик» из Бильбао в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Эта встреча станет первой для столичных футболистов после зимнего перерыва.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Атлетик». Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 20:10
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 февраля 2018, 17:02

      спартак обосрался....

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 15 февраля 2018, 22:17

      спартак-анальное отверстие.и это доказывает на 100%

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 февраля 2018, 22:16

      печалька. 0:3 и никакого просвета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 15 февраля 2018, 22:04

      со свинным рылом в калашный ряд хотели влезть-дудки вам!!! как были лохи так ими и остались!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 15 февраля 2018, 22:02

      Кутепов косепор....))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2018, 22:00

      Ждешь, ****, этих еврокубков, что бы вот на этих говнососов смотреть????? Ублюдки ******!!!

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 февраля 2018, 21:57

      Мне жалко тех людей,которые болеют за ЭТО ДНО!)

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 15 февраля 2018, 21:55

      Загорелые ребята из Спартака не умеют играть под снегом.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 15 февраля 2018, 21:53

      В перерыве еще по соточке и Спартак отыграется!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 февраля 2018, 21:51

      Кутепов и Ребров,,,,,парочка пиииздец,,,,что творят

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