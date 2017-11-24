Хидиятуллин: «Спартак» сам «летит», а вы говорите, что Мешков помогает»

Бывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин не видит чего-то странного в назначении на матч с «Зенитом» арбитра Виталия Мешкова.

Игра 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– Матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Виталий Мешков. Что скажете?

– Важно лишь, чтобы судья не сломал игру.

– Этот арбитр неоднократно влипал в истории, работая на матчах «Спартака», причем претензии, как правило, у соперников «красно-белых» после этих матчей. И порой серьезные…

– (Ругается.) Ну, от лукавого это все. Зачем Мешкову помогать «Спартаку»? Я вот анализировал, что уже очков десять команда Карреры потеряла, пропуская мячи на заключительных минутах. Были бы еще лишние 10 очков, сами знаете, где был бы «Спартак». И вы говорите, что Мешков помогает? Да спартаковцы сами «летят».