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  • Хидиятуллин: «Спартак» сам «летит», а вы говорите, что Мешков помогает»

Хидиятуллин: «Спартак» сам «летит», а вы говорите, что Мешков помогает»

24 ноября 2017, 08:30
14

Бывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин не видит чего-то странного в назначении на матч с «Зенитом» арбитра Виталия Мешкова.

Игра 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– Матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Виталий Мешков. Что скажете?

– Важно лишь, чтобы судья не сломал игру.

– Этот арбитр неоднократно влипал в истории, работая на матчах «Спартака», причем претензии, как правило, у соперников «красно-белых» после этих матчей. И порой серьезные…

– (Ругается.) Ну, от лукавого это все. Зачем Мешкову помогать «Спартаку»? Я вот анализировал, что уже очков десять команда Карреры потеряла, пропуская мячи на заключительных минутах. Были бы еще лишние 10 очков, сами знаете, где был бы «Спартак». И вы говорите, что Мешков помогает? Да спартаковцы сами «летят».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спарта Зенит Хидиятуллин Вагиз Мешков Виталий
Комментарии (14)
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alexivanof197
1511503552
да,очков не добрали в этом чемпионате много...
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vladimir-7
1511505391
Какая разница Мешков, горшков или пупков, все указания по результату игр идут сверху, а он(судья) выполняет эти указания, а иначе будет наказан. ИМХО.
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серега кашин
1511507251
еще матча не было а уже судью обсуждают
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Павел Амурский
1511520656
Спартак летит на крыльях кукуяна и мешкова.
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Виктор12
1511522897
Хидиятуллин: «Спартак» сам «летит», а вы говорите, что Мешков помогает» Здесь не нехватка опыта, а НЕХВАТКА мозгов тренерскому штабу Спартака! На протяжении всего сезона Спартак ПРОВАЛИВАЕТ концовки матчей всех уровней, а исключение несколько игр, которые соперники подарили Спартаку, да календарь составленный под Спартак в чемпионате! Случайная победа над Севильей вам тому пример! Если бы Севилья строго сыграла в обороне, то Спартак стоял бы на вылет и в крайнем случае, боролся за третье место в Лиге Европы с Марибором! Да и с Ливерпулем Спартаку повезло! Отнимите эти очки и вы увидите, что нехватка опыта Силкина здесь совсем НЕ ПРИЧЁМ! Спартак ПРОВАЛИЛ старт сезона и выезжает только за счёт предвзятого судейства в свою пользу, согласно цены федуновского вопроса! А такого СКАНДАЛЬНОГО судейства, как в нашем чемпионате, в Европе нет, вот поэтому Спартак и выступает БЕЗОБРАЗНО в Лиге Чемпионов! Пусть Спартак скажет спасибо Севилье, что ещё на третьем месте в группе! А как безобразно Спартак сыграл в Москве с Марибором! На три очка, спартаковский стакан, на две трети пустой, а на одно очко на одну треть, спартаковский стакан, полон. Что и требовалось доказать. Здесь не опыт играет роль, а игры сезона и подготовка к этим играм, как играют на протяжении всего сезона, такое и выступление в Лиге Чемпионов! Не на опыт надо Силкину СВАЛИВАТЬ, а на нехватку МОЗГОВ тренерскому штабу Спартака! До сих пор не могут настроить команду на умелую игру на протяжении всего матча! Как Каррера готовит команду так она и выступает! Выхода в следующий раунд Лиги Чемпионов Спартаку не видать, как своих двух ушей, а вот выход в Лигу Европы не прибавит Спартаку оптимизма и опыта! Там надо играть с МОЗГАМИ, а без мозгов - только ПОЗОРИТЬСЯ! А если мозгов нет, то и опыта подавно НЕ БУДЕТ!
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777+
1511524453
Все верно! Хидя -красавчик! Не один судья не заставляет Спартак пропускать на последних минутах, сами виноваты...)))
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oyabun
1511527629
Неприятно другое, что вот эта проблема пропускания голов в конце игры, по окончании половины сезона так и не решена. В чем тогда состоит работа огромного тренерского штаба? Там ведь куча помощников. Получается что дармоеды. Гнать тогда половину как минимум, а на сэкономленные деньги вернуть доктора Лю. Может травм хотя бы меньше станет.
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frizom
1511531414
в том что Спартак не на 1 месте он виноват сам, не надо пропускать в концовках. Это все последствия чемпионства и повышенного внимания к игрокам.
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subbotaspartak
1511537030
Что судей делить - они все мешки, Этого назначили - тому и быть. Лишь бы Луиш гаишникам заплатил И до стадиона докатил.
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