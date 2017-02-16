Лига Европы. «Ростов» крупно обыграл пражскую «Спарту»

Где всем известная кепка из Питера? Она же всем кричала,что Андерлехт, который прошел Ростов фигня...А Ростов типа слаб и предрекала вылет...А что в итоге? Ростов уверенно разбирается,а Зенит же теряет важнейшие очки в таблицу коэффициентов и в целом им сказали,что это не контрольный матч?..Да,и про автобус теперь не уместно про Ростов говорить...
Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» завершилась победой российского клуба. Среди подопечных Ивана Данильянца отличились Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Сардар Азмун.
Ответная встреча состоится 23-го февраля в Праге.
Лига Европы. 1/16 финала, первый матч
Ростов — Спарта — 4:0 (3:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 – Мевля, 15; 2:0 – Полоз, 37; 3:0 – Нобоа, 40; 4:0 – Азмун, 68.