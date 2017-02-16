Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Ростов» крупно обыграл пражскую «Спарту»

    Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» завершилась победой российского клуба. Среди подопечных Ивана Данильянца отличились Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Сардар Азмун.

    Ответная встреча состоится 23-го февраля в Праге.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Ростов — Спарта — 4:0 (3:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Мевля, 15; 2:0 – Полоз, 37; 3:0 – Нобоа, 40; 4:0 – Азмун, 68.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 17 февраля 2017, 10:42

      Где всем известная кепка из Питера? Она же всем кричала,что Андерлехт, который прошел Ростов фигня...А Ростов типа слаб и предрекала вылет...А что в итоге? Ростов уверенно разбирается,а Зенит же теряет важнейшие очки в таблицу коэффициентов и в целом им сказали,что это не контрольный матч?..Да,и про автобус теперь не уместно про Ростов говорить...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Сергей1234 > balaton78 17 февраля 2017, 10:45

      Да, пропала тварь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 17 февраля 2017, 04:51

      Уж очень хорош Ростов. Аякс, Эйндховен, Бавария и Спарта, да и Атлетико, я думаю поняли это. Самоотдача, командная игра и талант тренера в совокупности делают Ростов непредсказуемым для соперника любого уровня.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 февраля 2017, 01:01

      Классно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 февраля 2017, 00:18

      Браво, ребятки!!
      Браво, Ростовушка!!
      В Прагу и дублем можно ехать..))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1381

      marslond > Таганский 17 февраля 2017, 00:24

      Это точно, Медведев сегодня весь матч просто скучал))) С такой игрой можно замахнуться на победу в ЛЕ, там сейчас мало топовых фаворитов. А теневым однозначно становится Ростов))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > marslond 17 февраля 2017, 00:30

      О победе в ЛЕ пока рановато говорить (хотя очень хочется..)), а по поводу игры 100% согласен, но пока надо думать об 1/8..))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > marslond 17 февраля 2017, 00:57

      мало топовых фаворитов? МЮ, Фиалки,Рома, ТТХ(скорее всего сольют ЛЕ, нов се же) Лион, Шальке... разве не топовые команды?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > marslond 17 февраля 2017, 00:58

      особенно если учесть, что после этой победы 100% все лидеры ЛЕ будут пристально следить за Ростовым ему будет очень тяжело... но надежда умирает последней..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > RedGreenHooligan 17 февраля 2017, 10:02

      Ну,пристально они начали следить после победы над Баварией,а в остальном ты прав!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Yurok161 17 февраля 2017, 10:46

      за сборами ни кто не следил, Бердыев все тренировки закрыл для прессы... отсюда недонастрой от Спарты, которая незнала чего ожидать, а сейчас после игры все поняли на что способен Ростов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 17 февраля 2017, 00:11

      МОЛОДЦЫ!!!!!! А БОМЖЕЙ ИМЕЮТ УЖЕ ДВА РАЗА!!!!! МОЖЕТ ОТЫГРАЮТСЯ ВНИЧЬЮ ХОТЯБЫ???!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 17 февраля 2017, 00:06

      Молодцы!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 февраля 2017, 00:06

      зениту нужно играть в ничью или пролет в ЛЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 февраля 2017, 00:01

      Молодцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 февраля 2017, 00:01

      Зенит - лохи)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 16 февраля 2017, 23:52

      Лучше Ивановича. Защитники, которые бы точно усилили «Зенит» https://bombardir.ru/posts/2644

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11