«Ливерпуль» забил «Спартаку» семь голов и остановился в одном мяче от повторения рекорда ЛЧ

«Ливерпуль» обыграл «Спартак» со счетом 7:0 в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа остановилась в одном голе от повторения результативного рекорда основной сетки турнира. В сезоне-2007/08 мерсисайдцы обыграли «Бешикташ» со счетом 8:0. В расчет берется текущий формат Лиги чемпионов.

Самой крупной победой с учетом матчей квалификации добился финский ХИК, обыгравший «Бангор Сити» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2011/12.

Напомним, команда Массимо Карреры продолжит выступление в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее «Бомбардир» опубликовал видео голов на «Энфилде».

«Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром