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    • «Ливерпуль» забил «Спартаку» семь голов и остановился в одном мяче от повторения рекорда ЛЧ

    «Ливерпуль» забил «Спартаку» семь голов и остановился в одном мяче от повторения рекорда ЛЧ

    «Ливерпуль» обыграл «Спартак» со счетом 7:0 в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Команда Юргена Клоппа остановилась в одном голе от повторения результативного рекорда основной сетки турнира. В сезоне-2007/08 мерсисайдцы обыграли «Бешикташ» со счетом 8:0. В расчет берется текущий формат Лиги чемпионов.

    Самой крупной победой с учетом матчей квалификации добился финский ХИК, обыгравший «Бангор Сити» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2011/12.

    Напомним, команда Массимо Карреры продолжит выступление в 1/8 финала Лиги Европы.

    Ранее «Бомбардир» опубликовал видео голов на «Энфилде».

    «Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 01:33
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    Комментарии (10)
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    Hasanino
    1512601804
    Разве не в 1/16? Или Спартак автоматом за хорошую игру против Ливера проходит в 1/8??
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    Татарин за ЦСКА
    1512619034
    Чтттаааааа????Какой 1/8 ЛЕ.За крупное поражение сразу пропускают одну стадию турнира,ну молодцы Спартак
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    Абу Зейд Небесный
    1512622748
    Вчера играл настоящий «Спартак»
    Ответить
    ologreds
    1694991785
    numo528370
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