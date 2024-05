Салах завершил разгром «Спартака» на «Энфилде»

«Спартак» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов играет против «Ливерпуля» (0:6, 76-я минута).

Полузащитник красных Филиппе Коутиньо отличился на 4-й и 15-й минутах. На 19-й минуте забил нападающий Роберто Фирмино.

В дебюте второй половины голом отметился хавбек Садьо Мане. Позже Коутиньо оформил хет-трик, а Сане забил еще один мяч.

1:0 – Коутиньо, 4 (с пенальти)

2:0 – Коутиньо, 15

3:0 – Фирмино, 19

4:0 – Мане, 48

Perfect cross my Milner and A ROCKET of a finish from Manè pic.twitter.com/q0a5bLqCz8