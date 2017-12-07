Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Салах завершил разгром «Спартака» на «Энфилде»

    «Спартак» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов играет против «Ливерпуля» (0:6, 76-я минута).

    Полузащитник красных Филиппе Коутиньо отличился на 4-й и 15-й минутах. На 19-й минуте забил нападающий Роберто Фирмино.

    В дебюте второй половины голом отметился хавбек Садьо Мане. Позже Коутиньо оформил хет-трик, а Сане забил еще один мяч.

    1:0 – Коутиньо, 4 (с пенальти)

    2:0 – Коутиньо, 15

    3:0 – Фирмино, 19

    4:0 – Мане, 48

    5:0 – Коутиньо, 50

    6:0 – Мане, 76

    7:0 – Салах, 85

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 00:42
    Рекомендуем
    Комментарии (162)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    stream15
    1512597008
    Давно так не унижали российский футбол.
    Ответить
    MDAR
    1512597380
    Рома также проиграла 7:0. Хотя в их составе были чемпионы мира и что... Вперед Спартак! Не ошибается тот кто ни чего не делает. Могу предположить, что другие Российские команды заперлись бы в своей штрафной и ждали когда вратарь уйдет с ворот. А Спартак как минимум играл в футбол. Смется тот кто смеется последним.. . время покажет.
    Ответить
    vitvik
    1512597383
    Каррера оставил ещё один глубокий след в истории клуба.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1512597534
    скромненько и со вкусом:))) даже гол забить не смогли.
    Ответить
    Zubo
    1512597703
    Сначала думал буду за Россию болеть , наш клуб, на 47-й после 4:0 уже матерился, хотел написать какую нибудь гадость про СПАМ за безволие, на 75 й снова болел из сочувствия , а сейчас просто стыдно и писать про них жалко...
    Ответить
    paracetamol
    1512597814
    Интересно, что скажет завтра заслуженный спартаковец Рейнголд.
    Ответить
    loko-the_best
    1512598644
    Когда Салах забил, я подумал, ну не может же Спартак проиграть Ливерпулю, щас пойдет жара и 7-8, Спартак вместе с Ливером пройдет дальше, но не получилось чуточку
    Ответить
    anjaneri
    1512599732
    Не думаю, что англичане были рады сегодняшнему избиению младенцев. Думудумаю, что христианское сострадание взяло верх над празднеством. Это был не футбол, это был футБоль
    Ответить
    Loxxam
    1512602669
    Устали, перегорели да и уровень не тот. Денег меньше не дадут в конце месяца поэтому особо и не потели. Вот бы ЗП футболистов напрямую зависила от результата. Проигрываешь получай зп как у нас у всех среднюю по России 30 000руб. Вот был бы не футбол а мясо )))
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528351
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+