Салах завершил разгром «Спартака» на «Энфилде»

«Спартак» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов играет против «Ливерпуля» (0:6, 76-я минута).
Полузащитник красных Филиппе Коутиньо отличился на 4-й и 15-й минутах. На 19-й минуте забил нападающий Роберто Фирмино.
В дебюте второй половины голом отметился хавбек Садьо Мане. Позже Коутиньо оформил хет-трик, а Сане забил еще один мяч.
1:0 – Коутиньо, 4 (с пенальти)
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— Portal P. Coutinho (@PortalCoutinho) 6 декабря 2017 г.
2:0 – Коутиньо, 15
Coutinho’nun takımımızı 2-0 öne geçiren golü pic.twitter.com/zQXWCQ4WNp— Liverpool Türkiye (@LFC_TR) 6 декабря 2017 г.
3:0 – Фирмино, 19
Roberto Firmino! Liverpool 3x0 Spartak— Siga: @HTE__sports (@GolsHTE) 6 декабря 2017 г.
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4:0 – Мане, 48
Perfect cross my Milner and A ROCKET of a finish from Manè pic.twitter.com/q0a5bLqCz8— Cosmo (@CosmoKhan01) 6 декабря 2017 г.
5:0 – Коутиньо, 50
GOOOL DE COUTINHO— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 6 декабря 2017 г.
Hat-trick. pic.twitter.com/myER91HfEI
6:0 – Мане, 76
7:0 – Салах, 85
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Salah doing his thing! pic.twitter.com/WHx4gYhIWV— OMAR (@Omar__cr7_) 6 декабря 2017 г.