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    • Головин – о «Монако»: «Мы довольны игрой, но не получается сделать результат»

    Головин – о «Монако»: «Мы довольны игрой, но не получается сделать результат»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин после домашнего матча 16-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (2:4) высказался о выступлениях в Лиге чемпионов параллельно с чемпионатом Франции.

    «На самом деле есть момент с тем, что мы играем на два фронта. Но это не отговорка, мы должны играть лучше. Были неудачные матчи у нас. Ну, я бы сказал, неудачные результаты.

    Потому что мы довольны тем, как мы играем, но у нас не получается сделать так, чтобы результат был хороший. В любом случае будем работать над тем, чтобы дальше побеждать.

    Будем работать, тренироваться и улучшать свою игру», – сказал Головин.

    • «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 30 очками после 16 матчей. Отставание от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 10 очков.
    • В Лиге чемпионов монегаски занимают 16-ю позицию на общем этапе с 10 очками после 6 встреч.

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    Источник: телеграм-канал Okko Спорт

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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1734593979
    Странная,малоинтересная игра.И такое же боление,ну как у нас-у заштатного середняка посещаемости.
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