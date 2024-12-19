Головин – о «Монако»: «Мы довольны игрой, но не получается сделать результат»

Полузащитник «Монако» Александр Головин после домашнего матча 16-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (2:4) высказался о выступлениях в Лиге чемпионов параллельно с чемпионатом Франции.
«На самом деле есть момент с тем, что мы играем на два фронта. Но это не отговорка, мы должны играть лучше. Были неудачные матчи у нас. Ну, я бы сказал, неудачные результаты.
Потому что мы довольны тем, как мы играем, но у нас не получается сделать так, чтобы результат был хороший. В любом случае будем работать над тем, чтобы дальше побеждать.
Будем работать, тренироваться и улучшать свою игру», – сказал Головин.
- «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 30 очками после 16 матчей. Отставание от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 10 очков.
- В Лиге чемпионов монегаски занимают 16-ю позицию на общем этапе с 10 очками после 6 встреч.