Головин – о «Монако»: «Мы довольны игрой, но не получается сделать результат»

Полузащитник «Монако» Александр Головин после домашнего матча 16-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (2:4) высказался о выступлениях в Лиге чемпионов параллельно с чемпионатом Франции.

«На самом деле есть момент с тем, что мы играем на два фронта. Но это не отговорка, мы должны играть лучше. Были неудачные матчи у нас. Ну, я бы сказал, неудачные результаты.

Потому что мы довольны тем, как мы играем, но у нас не получается сделать так, чтобы результат был хороший. В любом случае будем работать над тем, чтобы дальше побеждать.

Будем работать, тренироваться и улучшать свою игру», – сказал Головин.