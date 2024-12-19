Сафонов прокомментировал положение «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после гостевой встречи 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) ответил на вопрос о том, будет ли команда делать акцент на матчах Лиги чемпионов с учетом имеющегося отрыва в чемпионате Франции.

«Не могу сказать, что мы можем не думать о каком-либо матче. В любом случае «ПСЖ» – та команда, которая всегда играет на победу с любым соперником, в любом матче и вне зависимости от того, сколько очков, на какой позиции в таблице. Я думаю, что так и будет продолжаться.

Мы, естественно, понимаем, где мы сейчас находимся в Лиге чемпионов, понимаем, что каждое очко для нас важно. Цель, которую мы ставим, – это шесть очков в оставшихся двух матчах.

Но при этом наша задача в Лиге 1 также увеличивать разрыв, насколько это будет возможно, выходить на каждый матч за тремя очками», – сказал Сафонов.