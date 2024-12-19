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    Сафонов прокомментировал положение «ПСЖ» в Лиге чемпионов

    Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после гостевой встречи 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) ответил на вопрос о том, будет ли команда делать акцент на матчах Лиги чемпионов с учетом имеющегося отрыва в чемпионате Франции.

    «Не могу сказать, что мы можем не думать о каком-либо матче. В любом случае «ПСЖ» – та команда, которая всегда играет на победу с любым соперником, в любом матче и вне зависимости от того, сколько очков, на какой позиции в таблице. Я думаю, что так и будет продолжаться.

    Мы, естественно, понимаем, где мы сейчас находимся в Лиге чемпионов, понимаем, что каждое очко для нас важно. Цель, которую мы ставим, – это шесть очков в оставшихся двух матчах.

    Но при этом наша задача в Лиге 1 также увеличивать разрыв, насколько это будет возможно, выходить на каждый матч за тремя очками», – сказал Сафонов.

    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 40 очками после 16 матчей. Отрыв от ближайших преследователей «Марселя» и «Монако» составляет 10 очков. «Марсель» при этом провел на игру меньше.
    • На общем этапе Лиги чемпионов парижане пока не попадают в зону плей-офф. У команды 7 очков после 6 игр и 25-е место.

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    Источник: телеграм-канал Okko Спорт

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    alefreddy
    1734601338
    цели хорошие
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