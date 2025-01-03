Слуцкий рассказал, как Фергюсон игнорировал его перед матчем Лиги чемпионов

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил забавную историю, связанную с сэром Алексом Фергюсоном.

Речь идет о событиях перед матчем Лиги чемпионов между армейцами и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в ноябре 2009 года.

«Была очень смешная история, когда я вышел на разминку – как правило, там мы выходили минут за 40 на разминку, – и всe время мимо меня ходил Алекс Фергюсон.

И он не здоровался, потому что не знал, кто я – потому что они буквально неделю назад играли в Москве, и был главный тренер Хуанде Рамос.

Я думаю, что он даже был не в курсе, что поменялся тренер у ЦСКА и новый специалист, ведь всe-таки они очень ориентированы на себя, на свою команду. Не думаю, что там так прямо готовили к сопернику.

И мне всe время хотелось как-то с ним поздороваться и сказать: «Это вот я, тоже главный тренер и тоже вот сейчас будем играть против вас, вот здравствуйте». И я не знал вообще, как себя вести и что делать», – рассказал Слуцкий.