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    • Слуцкий рассказал, как Фергюсон игнорировал его перед матчем Лиги чемпионов

    Слуцкий рассказал, как Фергюсон игнорировал его перед матчем Лиги чемпионов

    Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил забавную историю, связанную с сэром Алексом Фергюсоном.

    Речь идет о событиях перед матчем Лиги чемпионов между армейцами и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в ноябре 2009 года.

    «Была очень смешная история, когда я вышел на разминку – как правило, там мы выходили минут за 40 на разминку, – и всe время мимо меня ходил Алекс Фергюсон.

    И он не здоровался, потому что не знал, кто я – потому что они буквально неделю назад играли в Москве, и был главный тренер Хуанде Рамос.

    Я думаю, что он даже был не в курсе, что поменялся тренер у ЦСКА и новый специалист, ведь всe-таки они очень ориентированы на себя, на свою команду. Не думаю, что там так прямо готовили к сопернику.

    И мне всe время хотелось как-то с ним поздороваться и сказать: «Это вот я, тоже главный тренер и тоже вот сейчас будем играть против вас, вот здравствуйте». И я не знал вообще, как себя вести и что делать», – рассказал Слуцкий.

    • ЦСКА отобрал очки у «МЮ» – ничья 3:3.
    • Манкунианцы ушли от поражения, забив на 84-й и 92-й минутах.
    • Слуцкого назначили за 8 дней до матча на «Олд Траффорд».
    • При Рамосе ЦСКА в Москве проиграл «Юнайтед» – 0:1.

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    Источник: Okko

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    03.01.2025 18:47
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1735919654
    ...во, бляха, были времена!...
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    DMитрий
    1735924708
    Уже хорошо что просто игнорил, а так фишки с манишками мог заставить по полю собирать :)
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    DOCTOR PENALTY
    1735931544
    Фергюсон, верняк, подумал, что это бегемотик сбежал из зоопарка и заскочил на Олд Траффорд травки пожевать. ))
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    bashnat013
    1736008133
    Самодовольные англичане и с Ротором что то мычали в нашу сторону а потом всем стадионом бегали пытались счет сравнять ,но сравняли только в отличие от ЦСКА вылетели из кубка .Поэтому для болел ротора это не авторитет
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