Батраков сходил на матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о зимнем отпуске.
Путешествуя по Европе, российский футболист сходил на матч Лиги чемпионов. Вероятно, речь идет об игре «Милана» и «Црвены Звезды» (2:1), которая прошла 11 декабря.
«Отпуск провел отлично, был в Италии, Франции, Испании. С новыми силами буду работать на сборах и весной радовать болельщиков.
Когда был в Милане, сходил на Лигу чемпионов. К сожалению, у нас сейчас нет этого турнира. Надеюсь, скоро вернут, потому что атмосфера сумасшедшая», – заявил хавбек.
- Батракову в июне исполнилось 19 лет.
- Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
- С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.