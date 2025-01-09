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    Батраков сходил на матч Лиги чемпионов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о зимнем отпуске.

    Путешествуя по Европе, российский футболист сходил на матч Лиги чемпионов. Вероятно, речь идет об игре «Милана» и «Црвены Звезды» (2:1), которая прошла 11 декабря.

    «Отпуск провел отлично, был в Италии, Франции, Испании. С новыми силами буду работать на сборах и весной радовать болельщиков.

    Когда был в Милане, сходил на Лигу чемпионов. К сожалению, у нас сейчас нет этого турнира. Надеюсь, скоро вернут, потому что атмосфера сумасшедшая», – заявил хавбек.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: Sport24

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    09.01.2025 20:33
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1736444826
    ...ты не об этом рассказываешь!)...
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    serhio80
    1736445330
    Ну если бы был) сходил бы не в Италии а в России)
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    lordmrv
    1736447415
    Интересно, за кого болел то?
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736448498
    Погоняло можно дать-Шаляпин)…
    Ответить
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