Батраков сходил на матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о зимнем отпуске.

Путешествуя по Европе, российский футболист сходил на матч Лиги чемпионов. Вероятно, речь идет об игре «Милана» и «Црвены Звезды» (2:1), которая прошла 11 декабря.

«Отпуск провел отлично, был в Италии, Франции, Испании. С новыми силами буду работать на сборах и весной радовать болельщиков.

Когда был в Милане, сходил на Лигу чемпионов. К сожалению, у нас сейчас нет этого турнира. Надеюсь, скоро вернут, потому что атмосфера сумасшедшая», – заявил хавбек.