«Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром

Все впечатление от Лиги чемпионов безнадежно испорчено.

Хет-трик Коутиньо, дубль Мане, голы Фирмино и Салаха – все это приготовил «Ливерпуль» приехавшему в гости «Спартаку». Каррера перед матчем обещал большую игру, но мы получили лишь английское веселье. Часть болельщиков «Спартака» оказалась на стадионе только к 20-й минуте, когда счет было уже 3:0 в пользу англичан. Единственная интрига к тому моменту оставалась только в том, сколько забьет «Ливерпуль».

Для Коутиньо хет-трик в ворота «Спартака» стал первым за «Ливерпуль» во всех соревнованиях. Уже зимой бразилец может уехать в «Барселону» примерно за 150 миллионов евро, а пока ведет игру «Ливерпуля» с постоянно спадающей капитанской повязкой. У Роберто Фирмино гол «Спартаку» стал шестым в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Другим игрокам клуба достичь подобных цифр в одном турнире еврокубков пока не удавалось. А Салах – самый крутой игрок, представляющий Премьер-лигу. У него уже 18 голов во всех турнирах этого сезона.

«Ливерпуль» забил первый гол «Спартаку» на отметке в 3:51. Это самый быстрый мяч команды в Лиге чемпионов на «Энфилде». Всего в воротах «Спартака» побывало семь мячей. «Спартак» не смог отличиться ни разу. Георгий Джикия и Альберто Морено получили травмы в составах обеих команд. Впереди у «Ливерпуля» дерби с «Эвертоном», у «Спартака» – важнейшая игра с ЦСКА. Вот только настроение у команд теперь предельно разное.

Это самое крупное поражение «Спартака» в его истории еврокубков. Среди всех российских клубов – худший результат за все время выступления. Такого провала от команды мы не ждали точно.

Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Спартак»