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    «Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром


    3.2
    Голосов: 9
    07.12.2017 00:35
    Все впечатление от Лиги чемпионов безнадежно испорчено.

    Хет-трик Коутиньо, дубль Мане, голы Фирмино и Салаха – все это приготовил «Ливерпуль» приехавшему в гости «Спартаку». Каррера перед матчем обещал большую игру, но мы получили лишь английское веселье. Часть болельщиков «Спартака» оказалась на стадионе только к 20-й минуте, когда счет было уже 3:0 в пользу англичан. Единственная интрига к тому моменту оставалась только в том, сколько забьет «Ливерпуль».

    Для Коутиньо хет-трик в ворота «Спартака» стал первым за «Ливерпуль» во всех соревнованиях. Уже зимой бразилец может уехать в «Барселону» примерно за 150 миллионов евро, а пока ведет игру «Ливерпуля» с постоянно спадающей капитанской повязкой. У Роберто Фирмино гол «Спартаку» стал шестым в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Другим игрокам клуба достичь подобных цифр в одном турнире еврокубков пока не удавалось. А Салах – самый крутой игрок, представляющий Премьер-лигу. У него уже 18 голов во всех турнирах этого сезона.

    «Ливерпуль» забил первый гол «Спартаку» на отметке в 3:51. Это самый быстрый мяч команды в Лиге чемпионов на «Энфилде». Всего в воротах «Спартака» побывало семь мячей. «Спартак» не смог отличиться ни разу. Георгий Джикия и Альберто Морено получили травмы в составах обеих команд. Впереди у «Ливерпуля» дерби с «Эвертоном», у «Спартака» – важнейшая игра с ЦСКА. Вот только настроение у команд теперь предельно разное.

    Это самое крупное поражение «Спартака» в его истории еврокубков. Среди всех российских клубов – худший результат за все время выступления. Такого провала от команды мы не ждали точно.

    Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 9
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    Комментарии52
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      Рейтинг: -20

      xamz 8 декабря 2017, 03:47

      Коней мы сотрем в порошок в воскресение и тогда посмотрим кто будет плеваться.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Silicium 7 декабря 2017, 20:20

      Болельщики в конце концов простят Спартаку и безусловную вину тренера и отсутствие в составе своего Зидана, но позорный счет будет жить в веках.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 декабря 2017, 18:31

      Хорошо, что предпочел сон этому... матчу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Diesel133 7 декабря 2017, 20:52

      Зря, было весело!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > yarik1_78 7 декабря 2017, 22:17

      надеюсь на продолжение банкета 10 декабря))))

      -2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 7 декабря 2017, 17:13

      Надо будет скачать себе эту порно-комедию для поднятия настроения!

      1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 7 декабря 2017, 16:13

      Плевать на счет, удивляет безразличие игроков.Зачем вообще выходить если так играть. Ни капли гордости, люди с 3:0 переворачивали игры, а эти вообще перестали играть.Жаль клуб, имя клуба, а игроков вообще не жалко

      2
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      Рейтинг: +24

      seawave 7 декабря 2017, 14:12

      Вот он настоящий уровень этой дворовой команды

      5
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      Рейтинг: +1496

      GM 7 декабря 2017, 14:09

      Жена будит с утра мужа:
      - Любимый, уже 8!
      - Что ещё 1 забили?

      5
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      Рейтинг: +125

      игрок68 7 декабря 2017, 13:57

      позор он и есть позор

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 7 декабря 2017, 13:03

      Все тот же непредсказуемый Спартак,ничего не поменялось за всю историю клуба!!!

      3
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 7 декабря 2017, 12:58

      Позорище-смотрел матч и плевался!

      2
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