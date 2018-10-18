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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чернышов: «Сейчас тренеру из России найти работу в Европе очень сложно»

    Главный тренер греческой «Спарти» Андрей Чернышов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при поиске работы за пределами России.

    «Скажу честно, русскому тренеру очень тяжело получить работу. Сейчас не совсем хорошее отношение к нашей тренерской школе, я не знаю, с чем это связано.

    У меня было много переговоров и с венгерскими командами, и с австрийскими, их все устраивало: и мое резюме, и опыт, но выбор делался либо в пользу местных специалистов, либо специалистов из Европы близлежащих стран – Словакии, Чехии.

    Поэтому, действительно, сейчас тренеру из России найти работу в Европе очень сложно. Это предвзятое отношение к нашей футбольной тренерской школе. Сейчас даже в азиатские страны очень сложно попасть.

    Если раньше наших специалистов приглашали и в азиатские страны, и страны персидского залива, то последнее время такого не наблюдается. У нас сейчас хорошее поколение молодых талантливых тренеров», – рассказал Чернышов.

    Источник: Sport24

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    18.10.2018 10:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 11 декабря 2018, 21:25

      а у нас есть качественные тренеры? кроме слуцкого ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:33

      Все довольно просто - хороших тренеров у нас пока нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 октября 2018, 12:47

      Всё дело в запросах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 октября 2018, 10:44

      В данном случае проблема явно не в национальности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:43

      А когда было легко ?...

      2
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