Чернышов: «Сейчас тренеру из России найти работу в Европе очень сложно»

Главный тренер греческой «Спарти» Андрей Чернышов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при поиске работы за пределами России.

«Скажу честно, русскому тренеру очень тяжело получить работу. Сейчас не совсем хорошее отношение к нашей тренерской школе, я не знаю, с чем это связано.

У меня было много переговоров и с венгерскими командами, и с австрийскими, их все устраивало: и мое резюме, и опыт, но выбор делался либо в пользу местных специалистов, либо специалистов из Европы близлежащих стран – Словакии, Чехии.

Поэтому, действительно, сейчас тренеру из России найти работу в Европе очень сложно. Это предвзятое отношение к нашей футбольной тренерской школе. Сейчас даже в азиатские страны очень сложно попасть.

Если раньше наших специалистов приглашали и в азиатские страны, и страны персидского залива, то последнее время такого не наблюдается. У нас сейчас хорошее поколение молодых талантливых тренеров», – рассказал Чернышов.