Вартапетов: «Зобнин травмировал не то колено, которое оперировали в прошлом году»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждении полузащитника Романа Зобнина, полученном в расположении сборной России.

После товарищеского матча с Бразилией (0:3) у футболиста было выявлено подозрение на частичное повреждение мениска. Хавбек уже покинул национальную команду и не сыграет против Франции во вторник.

«Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами. Он возвращается в «Спартак». Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления Романа.

Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году», – сказал Вартапетов.