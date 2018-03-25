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    Вартапетов: «Зобнин травмировал не то колено, которое оперировали в прошлом году»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждении полузащитника Романа Зобнина, полученном в расположении сборной России.

    После товарищеского матча с Бразилией (0:3) у футболиста было выявлено подозрение на частичное повреждение мениска. Хавбек уже покинул национальную команду и не сыграет против Франции во вторник.

    «Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами. Он возвращается в «Спартак». Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления Романа.

    Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году», – сказал Вартапетов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.03.2018 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 марта 2018, 19:01

      И нахрена такая сборная нужна, потеряли одного из основных игроков клуба, когда надо бороться за призовые места!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2018, 18:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще один хрустальный игрок

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > Garrincha58 25 марта 2018, 18:11

      Ты лучше за своими смотри

      4
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