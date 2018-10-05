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    Гол Касорлы «Спартаку» стал первым для испанца за «Вильярреал» с 2011 года

    Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Спартак» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:3.

    Полузащитник испанского клуба Санти Касорла сравнял счет на 96-й минуте встречи. 33-летний хавбек вышел на замену на 71-й минуте игры.

    Для него этот мяч стал первым, забитым за родной клуб с 2011 года. Касорла ушел из «Вильярреала» в «Малагу» в 2011 году, а с 2012 года выступал за «Арсенал». Этим летом он вернулся в «Вильярреал».

    «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

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    Источник: Gracenote Live

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    05.10.2018 06:41
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