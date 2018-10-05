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    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл


    4
    Голосов: 7
    05.10.2018 00:05
    Успех или провал?

    Мы уже почти перестали верить. «Вильярреал» вел со счетом 2:1, а игроки «Спартака» никак не могли попасть в створ ворот. Все изменилось ближе к концу матча. Зе Луиш неожиданно оформил дубль, а Мельгарехо вроде бы забил победный мяч. Последняя волевая победа «Спартака» была в ноябре 2017 года, когда со счета 0:1 команда перевернула игру с «Уфой» (3:1). Она же пока и останется последней. Перед финальным свистком в ворота Максименко поставили пенальти, который реализовал Касорла. Итог – 3:3. «Спартак» взял одно очко, что по сценарию матча можно расценить двояко.

    Спартак (Москва) – Вильярреал – 3:3 (1:1)

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 89), Ломовицкий (Ташаев, 80), Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш.

    «Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Педраса, Экамби (Лайюн, 76), Бонера, Чеккуиз (Касорла, 70).

    Голы: 0:1 – Экамби, 13; 1:1 – Зе Луиш, 34 (с пенальти); 1:2 – Малья, 49; 2:2 – Зе Луиш, 82; 3:2 – Мельгарехо, 85; 3:3 – Касорла, 90+6 (с пенальти).

    Топовые фотки матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      Klop-22 6 октября 2018, 20:51

      Это было что то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 5 октября 2018, 23:49

      Огонь Игра...

      0
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      ...
      Рейтинг: +57

      Доремидонт > Фёдор Горюнов 6 октября 2018, 02:28

      Судя по всему, хороший футбол показали только быки, все остальные ничего яркого и красочного на поле не показали, увы и ах-х!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 октября 2018, 23:38

      Жаль, что так завершилось. Но жизнь сложна.
      Вероятно, через этот пенальти она символически вернула Ташаеву тот пенальти, за который он решил клянчить 5000 евро у Динамо, а они ведь для него пыль по сравнению с общим, не по годам огромным, доходом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2018, 18:39

      спартак и сам играет,и другим дает поиграть ... (чаще себе в ущерб)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 октября 2018, 13:21

      Хочу повиниться. Когда счет был 3-2 за 5 минут до конца, спросил у болельщика красно-белых, поставит ли он мне банку пива за победу? Он сказал НЕТ!
      -Так не доставайся же ты никому, - произнес я и плюнул через левое плечо...
      Дальше вы все сами видели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7402

      Старикан 5 октября 2018, 11:28

      Ну чтож, очередную порцию адреналина от игры Спартака вчера получил...как можно за 5!!! секунд до конца дополнительного времени матча создать себе на ровном месте столько проблем??? ...Зобнин и Фернандо неожиданно удивили многочисленными ошибками, Комбаров в принципе лучше играть не умеет, Ташаев создал голевые ситуации и в ворота испанцев и в наши тоже, молодёжь реально ещё сырая...Мельгарехо, Ханни, Зе молодцы...Жаль, что так всё закончилось, очень жаль...

      4
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Старикан 5 октября 2018, 11:53

      Со всем текстом соглашусь,за исключением того,что Зе молодец. Не умаляю его заслуги в забитых голах,но в игре,какой-то он "вялый,варёный "....,не хватает ему мастерства,техники.... сугубо личное мнение.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Ruryu 5 октября 2018, 18:40

      стержня нет у него.... характера

      0
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      ...
      Рейтинг: +7402

      Старикан > Ruryu 5 октября 2018, 19:45

      Зе молодец ТОЛЬКО!!! за голы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 5 октября 2018, 09:14

      Надо просто играть в футбол, а не сплетнями.

      -1
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      Рейтинг: +2553

      Челнинец 5 октября 2018, 08:54

      Да обидно, но есть и свои плюсы, игра была, команда билась, пора подниматься, Краснодар удивил, молодцы, Зенит победа 3 очка, но играть так дома нельзя, всем удачи в Европе!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 октября 2018, 08:09

      главное в том, что пошли голы с игры. Ханни молодец - наконец его выпустили по позиции.

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 5 октября 2018, 07:10

      супер матч!

      1
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