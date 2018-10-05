«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

Успех или провал?

Мы уже почти перестали верить. «Вильярреал» вел со счетом 2:1, а игроки «Спартака» никак не могли попасть в створ ворот. Все изменилось ближе к концу матча. Зе Луиш неожиданно оформил дубль, а Мельгарехо вроде бы забил победный мяч. Последняя волевая победа «Спартака» была в ноябре 2017 года, когда со счета 0:1 команда перевернула игру с «Уфой» (3:1). Она же пока и останется последней. Перед финальным свистком в ворота Максименко поставили пенальти, который реализовал Касорла. Итог – 3:3. «Спартак» взял одно очко, что по сценарию матча можно расценить двояко.

Спартак (Москва) – Вильярреал – 3:3 (1:1)

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 89), Ломовицкий (Ташаев, 80), Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш.

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Педраса, Экамби (Лайюн, 76), Бонера, Чеккуиз (Касорла, 70).

Голы: 0:1 – Экамби, 13; 1:1 – Зе Луиш, 34 (с пенальти); 1:2 – Малья, 49; 2:2 – Зе Луиш, 82; 3:2 – Мельгарехо, 85; 3:3 – Касорла, 90+6 (с пенальти).

Топовые фотки матча