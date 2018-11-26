«Спартак»: «Кононову в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу в команде»

Вчера состоялся первый матч «Спартака» под управлением нового главного тренера команды Олега Кононова. В рамках 15-го тура в Москве были обыграны «Крылья Советов» – 3:1.

«Премьера всегда заставляет волноваться. Кононов принял нашу команду в сложный период, когда она занимала девятое место в турнирной таблице, потерпев в чемпионате России четыре домашних поражения подряд (три при Каррере и одно при Рианчо), а игра и в обороне, и в атаке хромала на обе ноги. Разумеется, кардинально изменить все за десять тренировочных дней практически невозможно. Но какие-то отдельные новые штрихи и детали в игре «Спартака» уже можно было подметить.

Во-первых, по сравнению с последними матчами стало больше комбинационной игры низом. Во-вторых, Кононов выбрал сверхатакующий вариант 4-4-2, где Зе Луиш и Луис Адриано выполняли роль центрфорвардов, а Ханни с Ломовицким расположились на флангах. В опорной зоне действовали Глушаков с Фернандо, а оборона состояла исключительно из российских футболистов.

Ну и, наконец, новому тренерскому штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу. Футболисты готовились к поединку с волжанами в приподнятом настроении, и новые положительные эмоции, безусловно, сказались на игре», – говорится в заявлении клуба.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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