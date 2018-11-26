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    «Спартак»: «Кононову в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу в команде»

    Вчера состоялся первый матч «Спартака» под управлением нового главного тренера команды Олега Кононова. В рамках 15-го тура в Москве были обыграны «Крылья Советов» – 3:1.

    «Премьера всегда заставляет волноваться. Кононов принял нашу команду в сложный период, когда она занимала девятое место в турнирной таблице, потерпев в чемпионате России четыре домашних поражения подряд (три при Каррере и одно при Рианчо), а игра и в обороне, и в атаке хромала на обе ноги. Разумеется, кардинально изменить все за десять тренировочных дней практически невозможно. Но какие-то отдельные новые штрихи и детали в игре «Спартака» уже можно было подметить.

    Во-первых, по сравнению с последними матчами стало больше комбинационной игры низом. Во-вторых, Кононов выбрал сверхатакующий вариант 4-4-2, где Зе Луиш и Луис Адриано выполняли роль центрфорвардов, а Ханни с Ломовицким расположились на флангах. В опорной зоне действовали Глушаков с Фернандо, а оборона состояла исключительно из российских футболистов.

    Ну и, наконец, новому тренерскому штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу. Футболисты готовились к поединку с волжанами в приподнятом настроении, и новые положительные эмоции, безусловно, сказались на игре», – говорится в заявлении клуба.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    26.11.2018 09:45
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 26 ноября 2018, 18:59

      Кононов так изменил атмосферу, что глушак после матча, бежит от команды без оглядки!!!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:44

      С атмосферой в команде еще не все ясно.

      4
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      Рейтинг: +13

      Вертол 26 ноября 2018, 16:13

      СПАРТАК ЕСТЬ СПАРТАК! но ради лайков скажу ФК "РОСТОВ" лучше !!!!!

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 26 ноября 2018, 16:02

      просто волшебник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 ноября 2018, 13:48

      Сколько все таки дерьма на верху в Спартаке!!! Выиграли у аутсайдера! И то игры почти не было. Брали на ура! Скоростью! Весной , при Каррере, было пару игр с жестким прессингом. На всю игру правда не хватало, но как смотрелось!!! Сейчас еще все впереди, очень хорошо видно что команда хочет играть! Ну а Олегу Георгиевичу только нужно направить в нужное русло! И руководство здесь не причем!

      3
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 26 ноября 2018, 12:39

      Глушкову и Комбарову не место в Спартаке

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 ноября 2018, 12:08

      Оказывается только Д.Глушаков, в одиночку, уволил Карреру. Глушаков
      оказался громоотводом действий руководства спартака.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 12:07

      Кононов принял нашу команду в сложный период, когда она занимала девятое место в турнирной таблице, потерпев в чемпионате России четыре домашних поражения подряд (три при Каррере и одно при Рианчо)
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Стоп!!! При Каррере Спартак отставал от второго места на одно очко. Сейчас - на семь.
      Какого икса здесь упоминание о Каррере??? Или Каррера приглашал Рианчо?
      Поражение в домашних матчах? А Ничья на выезде с ЦСКА, Локомотивом, Зенитом? А победа в гостях над Краснодаром???
      Обыграли КС кое-как и думают, что всё, попёрло???
      С Рианчо прос-ралли шесть очков, а плохую атмосферу приписываете Каррере. Лицемеры. Тфу на вас ещё раз.

      6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > 22 raza chemp 26 ноября 2018, 22:17

      Если бы, да кабы. Есть факт - после увольнения Карреры Спартак потерял шесть очков. Это во-первых. А во-вторых - речь идёт про атмосферу в команде.
      Как ни крути, но когда ты отстаёшь от ЛЧ места на одно очко - это нормально и атмосфера нормальная. Но когда ты за месяц теряешь шесть очков и отстаёшь уже на семь очков, то тут уже появляется нервозность. А атмосфера нарушилась именно после увольнения Карреры - вот и результат.
      Вина Карреры тоже есть в том, что не было искромётной игры, но руководство не стало ждать до зимнего окна, а просто КИНУЛО Спартак на произвол судьбы.
      Ты говоришь, что в Краснодаре был отскок? А с КС не было отскока???

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 26 ноября 2018, 11:52

      Дали бы пенальти, игра пошла бы по другому.....

      5
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 26 ноября 2018, 11:47

      Ну ну, вы б еще дворовый ротор обыграли б, а потом в грудь били, что смотрите, мы выйграли) по одной игре и тем более кого обыграли, я б вообще молчал, были б цска или зенит, вас бы вынесли с поля.

      6
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