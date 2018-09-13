Глушаков – о конфликте Басты с «Ростовом»: «Думаю, Вася разрулит ситуацию»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к конфликтной ситуации, которая возникла вокруг концерта Василия Вакуленко (Басты) на «Ростов-Арене».

«С Васей я знаком. В Ростове должен быть концерт, поэтому я поддержу Васю. Никаких проблем не составит провести этот концерт и газон восстановить. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Ростов» выступил с заявлением, что выступление певца может нанести вред газону «Ростов Арены», из-за чего команде до конца сезона придется выступать на стадионе «Олимп-2».

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