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  • Глушаков – о конфликте Басты с «Ростовом»: «Думаю, Вася разрулит ситуацию»

Глушаков – о конфликте Басты с «Ростовом»: «Думаю, Вася разрулит ситуацию»

13 сентября 2018, 06:41
5

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к конфликтной ситуации, которая возникла вокруг концерта Василия Вакуленко (Басты) на «Ростов-Арене».

«С Васей я знаком. В Ростове должен быть концерт, поэтому я поддержу Васю. Никаких проблем не составит провести этот концерт и газон восстановить. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Ростов» выступил с заявлением, что выступление певца может нанести вред газону «Ростов Арены», из-за чего команде до конца сезона придется выступать на стадионе «Олимп-2».

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спарта Ростов Глушаков Денис
Комментарии (5)
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Фотон
1536811148
Вот пусть Вася на старом стадионе и выступит.
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AHTUNGBOL
1536818279
Блёёё, второй высер за сутки про реперов русских на бомбардире это перебор...
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Axe111
1536829448
Жду новости о киркорове бузове и т. Д.
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Serjoga
1536840940
Это Глушаков такой "смелый" потому, что 30.09 Ростов едет к Спартаку, а вот что бы он сказал про Басту, если бы Спартак 30-го играл в Ростове? Он бы согласился играть на Олимп-2? Или Басту туда отправил бы? Все мы мастера, пока нас это не касается!
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zigbert
1536859810
Вот Вася и должен заняться восстановлением поля в прежнем формате.
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