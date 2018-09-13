Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков – о конфликте Басты с «Ростовом»: «Думаю, Вася разрулит ситуацию»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к конфликтной ситуации, которая возникла вокруг концерта Василия Вакуленко (Басты) на «Ростов-Арене».

    «С Васей я знаком. В Ростове должен быть концерт, поэтому я поддержу Васю. Никаких проблем не составит провести этот концерт и газон восстановить. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее «Ростов» выступил с заявлением, что выступление певца может нанести вред газону «Ростов Арены», из-за чего команде до конца сезона придется выступать на стадионе «Олимп-2».

    «Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2018 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:30

      Вот Вася и должен заняться восстановлением поля в прежнем формате.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2018, 15:15

      Это Глушаков такой "смелый" потому, что 30.09 Ростов едет к Спартаку, а вот что бы он сказал про Басту, если бы Спартак 30-го играл в Ростове? Он бы согласился играть на Олимп-2? Или Басту туда отправил бы? Все мы мастера, пока нас это не касается!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 13 сентября 2018, 12:04

      Жду новости о киркорове бузове и т. Д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 сентября 2018, 08:57

      Блёёё, второй высер за сутки про реперов русских на бомбардире это перебор...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 06:59

      Вот пусть Вася на старом стадионе и выступит.

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11