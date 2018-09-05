Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история


    3
    Голосов: 15
    05.09.2018 15:30
    Похоже, скандал недели.

    Матч с «Уфой» – последний на новой арене?

    Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление о том, что клуб может больше не сыграть на «Ростов Арене».

    Суть заявления: компания «Спорт-Ин», которая осуществляет управление «Ростов Ареной», 29 сентября проведет на стадионе концерт рэпера Басты. Сцена и танцпол будут установлены на футбольном поле. Клуб опасается, что газон серьезно пострадает. «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне», – говорят в «Ростове».

    Как сообщает «РБК», ссылаясь на слова представителя клуба Дениса Штанько, концерт исполнителя изначально был запланирован на 23 сентября, и его дату с клубом не согласовывали. Из-за матча премьер-лиги концерт перенесли на шесть дней вперед.

    Реакция РПЛ

    Российская премьер-лига отреагировала на этот конфликт, выпустив собственное заявление. Главные строки из него:

    «Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности Клуба и всей Премьер-Лиге».

    Реакция болельщиков

    Под последней записью Басты в инстаграме опубликовано множество комментариев с просьбами отменить концерт или не покупать на него билеты. Есть и реакция с призывом не обращать внимание. Но такие люди в меньшинстве.

    Реакция Басты

    Сам музыкант, конечно же, не остался в стороне. И выпустил свое заявление.

    text

    Публикация от text (@bastaakanoggano)

    Ответ клуба музыканту

    На поле и правда нельзя будет играть?

    Лучший пример – спартаковская «Открытие Арена», на которой регулярно каждое лето выступает топовый исполнитель.

    2015 год:

    • 19 июня – концерт Muse
    • 17 июля – первый матч сезона

    2016 год:

    • 9/10 июля – концерты Red Hot Chili Peppers и Lana Del Rey
    • 31 июля – первый матч сезона

    2017 год:

    • 13/15 июля – концерты гр. «Ленинград» и Depeche Mode
    • 31 июля – первый матч сезона

    2018 год:

    • 13 июля – концерт Guns N’ Roses
    • 28 июля – первый матч сезона

    Таким образом, на спартаковской арене матчи проводятся уже через две недели после концерта. Были ли жалобы к газону во время первого матча? Ни одной.

    «Поле не должно быть закрыто больше трeх-четырeх дней. Настил, который нужен для концерта, должен быть положен за день до мероприятия и убран на следующий день после него. Трeхдневная пауза в освещении не разрушает газон, затем ему нужна лишь неделя на адаптацию», – цитата из свежего интервью Леонида Федуна «Чемпионату».

    Концерт на «Ростов Арене» состоится 29 сентября. Следующая домашняя игра клуба – 7 октября против «Оренбурга». А потом – только 28 октября (против «Анжи»), то есть, аж через месяц.

    Как в Ростове-на-Дону ходят на футбол

    На новой арене прошли четыре матча в новом сезоне. Просто цифры

    • «Ростов» – «Ахмат», 27 975 зрителей
    • «Ростов» – «Крылья Советов», 30 986 зрителей
    • «Ростов» – «Енисей», 21 850 зрителей
    • «Ростов» – «Рубин», 40 012 зрителей

    Потрясающе. Для российского футбола – невероятные показатели. И это при том, что в гости к «Ростову» еще пока не приезжали клубы из топ-5 РПЛ.

    Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

    Куда переедет «Ростов»

    «В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи», – также говорится в заявлении клуба.

    «Олимп-2» всем давно известен, он был построен еще в 1930 году и с тех пор несколько раз подлежал реконструкции. Вмещает арена 15 840 зрителей. Здесь «Ростов» играл в Лиге чемпионов и проводил домашние матчи практически до конца сезона-2017/18. Там же до сих пор находится клубный офис.

    Проблемы с использованием стадиона были и раньше

    Еще не закончился ЧМ-2018, а насчет игр на новом стадионе уже развернулась дискуссия: в ростовской прессе сообщили, что цена аренды слишком высока, поэтому не исключено, что «Ростов» вернется на «Олимп-2». По сообщению Privet-Rostov.ru, на этом стадионе тратилось всего 400 тысяч рублей за матч, а на «Ростов Арене» придется платить 12 миллионов.

    Лишь через несколько дней клуб официально заявил, что свои матчи в новом сезоне команда будет проводить на «Ростов Арене». Сейчас кажется, что далеко не все.

    У нас есть вопросы

    1. Почему ФК «Ростов» привел примеры убитых после концертов полей, но не привел более близкий пример «Открытия», где все хорошо?

    2. Разве возможность проводить и матчи, и концерты – это не одно из главных условий для любого современного стадиона?

    3. Почему в заявлении клуба написано «последним в нынешнем сезоне», если конец сезона наступает в мае – то есть почти через восемь месяцев? За все это время поле не восстановится?

    4. Позиция «Ростова» – это точно не про мораль, а про практические условия?

    5. Что хуже: перетерпеть один матч на «Олимп-2» или перекраивать всю программу абонементов уже после того, как люди купили их на новый стадион?

    И главное:

    6. Есть ли связь между летними проблемами с высокой ценой аренды «Ростов Арены» и желанием эту арену покинуть?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
    Рекомендуем
    Комментарии74
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 9 сентября 2018, 21:42

      Можете скринить трындец газону, куча реперов утрамбуют его в пыль,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 9 сентября 2018, 21:28

      Народу было бы еще больше,Если б не ограничения количества людей на первые 3 матча и начало их в 21-30, с Уфой так в воскресенье было в 1ч ночи добрались до дома ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 8 сентября 2018, 09:26

      Что-то не верится мне,что газон не пострадает и что через 2 недели он будет в норме.....хотя возможно я ошибаюсь,я не спец в этом....и всё же если состоится концерт,посмотрим кто прав был Баста или руководство ФК Ростов)))и уже потом будет ясно "на ошибках учимся" или "наступаем на те же грабли".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 сентября 2018, 17:41

      Что за дебильная ситуация у нас опять, как это всё достало. У нас в Казвни такая же муйня была..2 сезона псу под хвост..то басейн на новой Казань арене поставят, то площадку ху. знает для кого, то 3 раза трава не росла-это писец..Щас в Ростове из-за одного концерта могут поле угробить, зная наших спецов скорее так и будет.. Строили для футбола, а получите Басту.. А что ему на старом стадионе не поётся? или он что не мог организоваться когда в футболе пауза?..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 7 сентября 2018, 16:39

      а что правда много человек это г...о слушает?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > shpilman 8 сентября 2018, 12:21

      Все верно сказано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 сентября 2018, 03:33

      У нас, как обычно, пох... на мнение рядовых людей, везде откат и распил... За рубежом почти всегда прислушиваются к мнению людей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 7 сентября 2018, 00:15

      Баста, у вас права нет на стадион и баста!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 7 сентября 2018, 00:01

      НЕТ КОНЦЕРТУ - БАСТА ПАЦАНЫ !!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      avera 6 сентября 2018, 23:27

      Так бы и сказали - стадион строится для концертов , а футбол по остаточному принципу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis 6 сентября 2018, 15:12

      я не берусь судить кто прав-для этого есть спецы-и ростов и баста должны просто прийти к компромису-если поле к матчу будет в порядке-да пусть на здоровье выступает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11